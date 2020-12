La familia Roald Dahl se disculpa por el antisemitismo del autor infantil

La familia del autor de libros para niños Roald Dahl ha emitido una disculpa tardía por su historia de antisemitismo.

“La familia Dahl y Roald Dahl Story Company se disculpan profundamente por el dolor duradero y comprensible causado por algunas de las declaraciones de Roald Dahl”, decía el comentario en el sitio web oficial de Dahl.

La disculpa llega tres décadas después de la muerte del autor británico en 1990. Durante sus casi 50 años de carrera, Dahl escribió libros infantiles clásicos como Matilda , James and the Giant Peach y The BFG .

También hizo algunos comentarios antisemitas.

En un ejemplo, en 1983, Dahl le dijo a la revista británica New Statesman que “hay un rasgo en el carácter judío que provoca animosidad … Incluso un maloliente como Hitler no se metió con ellos sin razón”.

En su breve disculpa, la familia se distanció de los sentimientos antijudíos de Dahl. “Esos comentarios prejuiciosos son incomprensibles para nosotros y contrastan marcadamente con el hombre que conocimos y con los valores en el corazón de las historias de Roald Dahl, que han impactado positivamente a los jóvenes durante generaciones”, continuó el comunicado. “Esperamos que, al igual que hizo en su mejor momento, en su peor momento, Roald Dahl pueda ayudarnos a recordar el impacto duradero de las palabras”.

No está claro cuándo se publicó la disculpa, pero salió a la luz después de que The Sunday Times lo informara el domingo, junto con más arrepentimientos de su familia. “Disculparse por las palabras de un abuelo muy querido es algo desafiante, pero se vuelve más difícil cuando las palabras son tan hirientes para toda la comunidad”, dijo la familia. “Amamos a Roald, pero no estamos de acuerdo con sus comentarios antisemitas”.

La disculpa fue recibida con aprecio por los grupos judíos, que se dieron cuenta de las décadas que han pasado desde la muerte del autor. “Que su familia y su patrimonio hayan esperado treinta años para disculparse, aparentemente hasta que se firmaron acuerdos lucrativos con Hollywood, es decepcionante y, lamentablemente, bastante más comprensible”, dijo la Campaña Contra el Antisemitismo en un comunicado . ( Según se informa, Netflix pagó a The Roald Dahl Story Company al menos $ 1 mil millones en 2018 por los derechos de 16 de las obras del autor).

El grupo agregó que la disculpa era “alentadora”, pero que es “una vergüenza que la finca haya considerado adecuado simplemente disculparse por el antisemitismo de Dahl en lugar de utilizar sus medios sustanciales para hacer algo al respecto”.

“Esta disculpa debería haber ocurrido hace mucho tiempo, y es preocupante que haya sucedido tan silenciosamente ahora”, dijo Marie van der Zyl, presidenta de la Junta de Diputados de Judíos Británicos. Los “aborrecibles prejuicios antisemitas de Dahl no eran un secreto y han empañado su legado”.

Van der Zyl sugirió que los educadores deberían usar los libros de Dahl como una oportunidad para que los jóvenes “aprendan sobre sus opiniones intolerantes”.

Los comentarios de Dahl en 1983 a New Statesman no fueron las únicas declaraciones antisemitas que hizo.

“Ciertamente soy antiisraelí y me he vuelto antisemita en la medida en que hay una persona judía en otro país como Inglaterra que apoya firmemente al sionismo”, dijo Dahl a The Independent en 1990, pocos meses antes de morir, según lo informado por The Guardian .

Fueron ese tipo de declaraciones las que hicieron que la Royal Mint del Reino Unido rechazara una moneda Dahl propuesta en 2014 antes del centenario del nacimiento de Dahl. Estaba “asociado con el antisemitismo y no se le consideraba un autor de la más alta reputación”, decía el acta de un subcomité de monedas conmemorativas, informó The Guardian .

Sin embargo, incluso algunas voces judías prominentes no pudieron resistir el encanto de las historias de Dahl. “Siempre he adorado los libros de Roald Dahl”, dijo en Twitter Karen Pollock, directora ejecutiva de Holocaust Educational Trust . “He sabido de su antisemitismo, pero incluso señalarlo a menudo se siente como un sacrilegio hacia uno de los autores más populares de todos los tiempos”.

Con información de NPR.