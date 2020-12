Jai Barcelona: Enseñanza del Holocausto y formas de superación

En este cuarto programa, están los mejores momentos de la excelente charla que dió Gabriel Ben Tasgal el pasado 1 de Diciembre en el marco del ciclo de conferencias que organiza por vía telemática LICRA Barcelona. Con una muy alta participación, Gabriel abordo de forma magistral como hay que defenderse ante ataques verbales antisemitas.

Igualmente entrevistamos a Verónica Sebag que fue miembro de la comunidad judía de Barcelona y que es fundadora y directora de la ONG Internacional United Voices Per Peace y dónde entre otras cosas nos comenta la celebración de un acto que finalmente se hará el 17 de Diciembre ( y no el día 10) en la casa Ben Adret de Barcelona que consistirá en un concierto on line de músicos neoyorquinos así como el visionado de un estupendo documental sobre Inge una sobreviviente del Holocausto de 98 años y que interpreta canciones de estilo Heavy Metal. Una historia motivadora y conmovedora. En este evento se encenderán también las velas de Januca.

Finalmente entrevistamos al profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens sobre el proyecto Shoa en Barcelona y de otras iniciativas para la enseñanza del Holocausto y para combatir el antisemitismo.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.