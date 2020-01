Libro que rastrea la historia de las mujeres judías gana importante premio del Consejo Judío del Libro

El Jewish Book Council, fundado en 1944, es una organización que alienta y contribuye a la literatura judía. El objetivo del consejo, como se indica en su sitio web, es “promover la lectura, escritura y publicación de libros de calidad en inglés de contenido judío en América del Norte”.

Un libro que rastrea la historia de las mujeres judías en Estados Unidos ganó el principal premio nacional del Consejo Judío del Libro.

“Las mujeres judías de Estados Unidos: Una historia de la época colonial hasta hoy,” por Pamela S. Nadel, fue reconocido como el libro judío por el premio anual de la Fundación de la Familia Everett.

Su libro desglosa el camino de las mujeres judías estadounidenses desde las “judías” coloniales hasta las madres domésticas del siglo XIX, las inmigrantes de principios de siglo y aquellas asimiladas de mediados del siglo XX hasta hoy.

El consejo anunció a los ganadores de los Premios Nacionales del Libro Judío de 2019, la 69a edición, el miércoles.

Robert Alter recibió el premio “Lifetime Achievement” por sus décadas de duración del proyecto “La Biblia Hebrea: Una Traducción y comentario”.

Además, dos libros sobre antisemitismo recibieron los máximos honores. “Antisemitismo: aquí y ahora” de Deborah Lipstadt y “Cómo combatir el antisemitismo” de Bari Weiss.

“Cocina judía en Hungría: una historia cultural con 83 recetas auténticas”, de András Koerner, que el consejo llama “una contribución integral y única al campo”, recibió los máximos honores en una nueva categoría, el Premio de la Familia Jane y Stuart Weitzman por Escritura de alimentos y libros de cocina.

Los ganadores en las categorías de ficción incluyen “Fly Already: Stories”, de Etgar Keret para el JJ Greenberg Memorial Award for Fiction; “The World That We Knew”, de Alice Hoffman, por el premio The Miller Family Book Club en memoria de Helen Dunn Weinstein y June Keit Miller; y “Naamah”, de Sarah Blake, por el Premio Goldberg de Debut Fiction.

Los ganadores serán honrados el próximo 17 de marzo en una cena y ceremonia en la ciudad de Nueva York organizada por Jeffrey Yoskowitz, autor de “El Manifiesto de Gefilte”.

Fuente: JTA