El autor israelí David Grossman recibe un premio

El primer Premio Berman de Literatura se otorga al autor israelí David Grossman.

El premio está destinado a recompensar a los autores cuyas obras encarnan los estatutos del premio, “en el espíritu de la tradición judía y las obras literarias con el objetivo de explorar la rica cultura judía” y, al mismo tiempo, “superar los tiempos y las culturas”, luchando así por el universalmente humano “, dijo el organismo del premio.

Grossman es un autor israelí de renombre internacional que comenzó a escribir obras publicadas en los años 80. Sus escritos, que incluyen libros de ensayo, novelas para adultos jóvenes, varios libros para niños y un libreto para una ópera infantil, han sido traducidos a más de 45 idiomas.

Grossman nació en Jerusal en 1954 y estudió teatro y filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Con su novela When Nina Knew / Life Plays With Me (2019, traducción al sueco de Natalie Lantz Med mig leker livet, 2020), Grossman ha ilustrado un mosaico móvil de recuerdos donde los traumas heredados, las traiciones familiares y el amor más grande que la vida se fusionan en un representación profundamente humana de varias generaciones de la vida judía en Europa e Israel ”, dijo el organismo galardonado.

“Estamos muy contentos de honrar a David Grossman como nuestro primer galardonado”, dijo el presidente del jurado, Daniel Pedersen.

“Grossman encarna, a través de su rica autoría, el espíritu con el que se instituyó el Premio de Literatura Berman”, dijo Pedersen. “Es capaz de describir la forma en que tanto el trauma como los recuerdos se transfieren entre generaciones, y en la que conjuga la vida emocional con los grandes acontecimientos políticos del individuo”.

