La ONU y la UE denuncian a Israel por la muerte de un adolescente palestino

Funcionarios de las Naciones Unidas y de la Unión Europea condenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel por la muerte de un palestino de 15 años en un tiroteo durante una protesta cerca de la aldea de al-Mughayyir en Judea y Samaria. Las FDI desmintieron el uso de balas de metal y aseguraron que investigarían el asunto.

El Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz de Oriente Medio tuiteó “Consternado por el asesinato de un niño palestino de 15 años, Ali Abu Alaya, cerca de Ramallah hoy. Israel debe investigar rápida e independientemente este incidente impactante e inaceptable. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud del derecho internacional y deben estar protegidos de la violencia”.

Appalled by the killing of a 15 year old #Palestinian boy, Ali Abu Alaya, near #Ramallah today. #Israel must swiftly and independtly investigate this shocking and unacceptable incident. Children enjoy special protection under international law and must be protected from violence.

