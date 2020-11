El impacto en Israel y Medio Oriente por la muerte de Maradona

Sin duda en todo el mundo, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha causado conmoción pero era previsible que, la gran cantidad de Argentinos residentes en Israel generaría un notable impacto, a pesar de la lejanía geográfica.

Ademas de la mencionada despedida del presidente Reuven Rivlin, cientos de israelíes-argentinos se expresaron en las redes sociales para enviar su pésame a la distancia.

La cuenta de la Embajada de Israel en Argentina publicó el mensaje “Hasta siempre, eterno Diego 🇮🇱❤️🇦🇷

Nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, acompañado por una fotografía de Maradona junto al fallecido primer ministro israelí Yitzhak Rabin, durante una visita de la selección de Argentina a Israel a inicios de los años 90.

El legislador israelí nacido en Argentina Eitan Ginzburg, del partido Kajol Lavan, lamentó el fallecimiento del futbolista en un mensaje de Twitter escrito en español, llamando “leyenda” a Maradona.

El comentarista deportivo israelí Asaf Ackerman, de plano no aguantó las lágrimas durante una transmisión en vivo en el Sport 5 de Israel al comentar sobre la muerte de Maradona. Un video del momento fue circulado en redes sociales por el periodista Raz Shechnik.

El caricaturista del periódico Haaretz, Amos Biderman, publicó un dibujo realizado improvisadamente en un cartón en el que hizo un ácido homenaje al astro argentino: Maradona, con alas de ángel, uniforme y un balón aparece junto a Dios, quien lo cuestiona con enojo: “¿Con que la mano de Dios, eh?”.

Yousef Jabareen, legislador de la alianza de partidos árabes de la Knéset, la Lista Conjunta, lamentó la muerte de Maradona y elogió su respaldo a la causa palestina.

“Diego Armando Maradona no solo fue un futbolista enorme, sino también un luchador por la justicia con todo su corazón, y un verdadero amigo del pueblo palestino y de las fuerzas de la izquierda en América Latina. Será extrañado por todos nosotros. Que sea bendita su memoria”, escribió en un mensaje de Twitter.

La reacción en Medio Oriente

Los ex capitanes de la selección de fútbol de Irán reaccionaron en Instagram ante la muerte de la leyenda del fútbol argentino.

“Maradona fue un fenómeno del fútbol en el campo”, escribió en su cuenta de Instagram Al Daei, que ostenta el récord de máximo goleador internacional masculino de todos los tiempos.

Ali Karimi, conocido como el “Maradona de Asia” por sus habilidades de regate, presentó sus respetos al legendario fútbol y publicó un mensaje en su Instagram.

“No habrá otro jugador como tú”, escribió Karimi.

El legendario portero de Irán Ahmadreza Abedzadeh, apodado el Águila de Asia, también publicó un mensaje en Instagram, escribiendo: “La estrella mundial Diego Maradona murió”.

El portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, tuiteó sus condolencias a la familia y los fanáticos de Maradona en todo el mundo.

“Estamos muy tristes por la muerte de uno de los más grandes futbolistas, ‘Maradona’, que es conocido por su apoyo a la causa #Palestina”, escribió.

