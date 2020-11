Rivlin y Netanyahu condenan el “despreciable” ataque terrorista

El presidente Reuven Rivlin y el primer ministro Benjamin Netanyahu respondieron el martes al mortal ataque terrorista en Viena un día antes, diciendo que Israel apoya a Austria en la lucha contra el terrorismo.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Austria mientras seguimos con preocupación el despreciable ataque terrorista de anoche en Viena ”, tuiteó Rivlin.

Netanyahu dijo en un tuit minutos después que “Israel condena el brutal ataque en Viena y se muestra en total solidaridad con Austria. Los pueblos civilizados de todo el mundo deben unirse para derrotar el salvajismo del resurgimiento del terrorismo islamista “.

A última hora de la noche del martes, varios hombres armados abrieron fuego en varios lugares del centro de Viena, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a 15 más.

El canciller austriaco Sebastian Kurz describió el asalto como un “ataque terrorista repulsivo” y dijo que no podía descartar un motivo antisemita para el ataque, dado que el tiroteo comenzó fuera de la sinagoga principal de Viena. Estaba cerrado en ese momento.

El ataque generó una rápida condena y garantías de apoyo de los líderes de toda Europa, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país ha experimentado tres ataques islamistas en las últimas semanas.

Macron tuiteó que “los franceses compartimos la conmoción y el dolor del pueblo austriaco”.

“Después de Francia, es una nación amiga que ha sido atacada”, agregó, refiriéndose al asesinato el jueves de tres personas por un atacante en la ciudad sureña de Niza y la decapitación de un maestro de escuela por un presunto islamista en las afueras de París varios días antes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el lunes por la noche mientras se preparaba para su último mitin antes del día de las elecciones: “Nuestras oraciones están con el pueblo de Viena después de otro vil acto de terrorismo en Europa”.

“Estos ataques malvados contra personas inocentes deben cesar”, agregó Trump. “Estados Unidos apoya a Austria, Francia y toda Europa en la lucha contra los terroristas, incluidos los terroristas islámicos radicales”, dijo.

La canciller alemana, Angela Merkel, también condenó el ataque.

“El terror islamista es nuestro enemigo común”, tuiteó el portavoz de Merkel, Steffen Seibert. “La batalla contra estos asesinos y sus instigadores en nuestra lucha común”.

El ejército de Austria ha proporcionado 75 soldados para proteger sitios clave en Viena, liberando a la policía para continuar la investigación. Alemania y Hungría se han ofrecido a enviar unidades de policía táctica para apoyar a sus colegas austriacos. Unos 1.000 agentes de policía estaban en Viena el martes por la mañana.

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó que estaba “profundamente conmocionado” y que “los pensamientos del Reino Unido están con el pueblo de Austria; estamos unidos a usted contra el terrorismo”.

El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo: “Europa condena enérgicamente este acto cobarde que viola la vida y nuestros valores humanos. Mis pensamientos están con las víctimas y la gente de #Vienna tras el horrible ataque de esta noche. Estamos con Austria “.

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, tuiteó que estaba “conmocionada y entristecida”, y que “sus pensamientos están con las familias de las víctimas y el pueblo austriaco”.

El máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, lo calificó como “un acto cobarde de violencia y odio”.

