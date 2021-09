Evergrande: China hacia el colapso inmobiliario?

Evergrande, un coloso inmobiliario chino, pierde el 92,77% de su valor en bolsa.

En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

El gigante inmobiliario chino se desplomó un 11% este lunes en la Bolsa de Hong Kong registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años ante el miedo de que la firma no pueda hacer frente a sus compromisos financieros.

El segundo promotor inmobiliario más grande de China está a punto de colapsar: la semana pasada la firma aseguró que probablemente no pueda honrar la deuda de alrededor de 254.000 millones de euros que tiene con los acreedores que equivalen aproximadamente el 2% del PBI del país asiático.

Los títulos de la empresa cayeron hasta los 2,28 dólares hongkoneses y es la peor registrada desde mayo de 2010. Además, la valoración bursátil de la empresa se ha desplomado un 92,77%. En los últimos dos meses, el desplome superó el 80%.

La quiebra de Evergrande no solo significaría la destrucción de millones de empleos directos e indirectos, sino una catástrofe económica que los especialistas ya están calificando como un potencial Lehman Brothers chino. Uno de los grandes temores es el posible “efecto contagio”. Los principales acreedores de Evergrande son bancos e inversionistas chinos, que perderían miles de millones si el gigante defrauda sus obligaciones financieras. Por otra parte, Standard and Poor’s indicó en agosto que la empresa tenía deudas pendientes con los proveedores y contratistas de sus proyectos, a quienes debe aproximadamente 37.160 millones de dólares.

De acuerdo con Bloomberg, el jueves la firma deberá realizar el pago de un bono de cinco años de 71,3 millones de euros). Hasta finales del año, la firma tiene que afrontar pago de intereses por 571,3 millones de euros.

Sobre el particular convocamos en Pensando las noticias, a Diego Guellar , ex embajador de Argentina en China y de una basta trayectoria que incluyen similares posiciones anteriores en Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

-Efectivamente el tema es muy grave, en principio para la propia economía de China. Hay que ver cuánto de esa deuda está avalada por metros cuadrados construidos, cuánto es burbuja, es siempre el gran problema. Cuando hay una burbuja, es decir cuando la deuda es muy superior a los metros cuadrados que los respaldan. En este caso esta es una inmobiliaria, constructora. Así que yo estoy seguro que el Estado chino va a intervenir, no va a permitir que eso se le vaya de las manos, porque, efectivamente es un principio muy grave para la propia China.

Evergrande en China es una empresa con mucha presencia, puede ser que esa burbuja de alguna manera sea similar a lo que pasó con Lehman Brothers en su momento y que puede llevar a una crisis profunda en China?

En principio es diferente, porque acá estamos hablando de una desarrolladora y constructora. En el caso de Lehman Brothers, eran todos papelitos, y papelitos que estaban colocados en todo el mundo, entonces eso generaba una crisis global, no una crisis local. En este caso, estamos hablando de una inmobiliaria, habría que tener con claridad los datos de cual es el respaldo, incluso en metros cuadrados.

Si la deuda tiene el aval de los metro cuadrados “yo creo que el tema no va a ser de difícil solución. El Estado va a generar los créditos puentes como para la realización y que esto no se transforme en un gran desastre. Acá no hay en principio capitales extranjeros, o sea, esto es una crisis local, no una crisis global, pero, por supuesto, una crisis local China, te genera también finalmente, una crisis global. Veremos cómo la información siempre en China adolece de transparencia. Esto hace más difícil analizar lo que pasa en China. Yo presumo que el Estado va a intervenir de tal forma para evitar que esto sea una crisis global grave.

En otro orden de cosa se le preguntó sobre los recientes cambios en la conducción de la Cancillería Argentina.

-¿Qué antecedentes le conoce a Santiago Cafiero para ser el nuevo canciller?

“Ninguno, tiene muchos menos que los que tenía Felipe Solá, que fue probablemente el peor canciller que tuvo la Argentina en décadas, pero tenía un gran antecedente político, ministro de agricultura, ganadería y pesca había sido diputado varias veces, había sido gobernador en la provincia de Buenos Aires, es decir, tenía una larga carrera política lo que le debería haber permitido conducir un equipo por su supuesta solvencia política. Bueno, desgraciadamente, eso no ocurrió en el marco de un gobierno que tiene una política exterior muy confusa muy difícil de vivir, porque creo que el propio titular o el que figura como titular del poder que es el presidente elegido por o es propuesto por la vicepresidenta, una anomalía muy grande que tenemos eso se traduce a una política exterior, que ya era muy errática y muy confusa. Creo que eso es, nada más, con todo respeto por un país amigo, es de Guatemala a Guatepeor.

-¿Cómo le pareció la salida además, del ex canciller?

En la lógica de este gobierno, que es la improvisación permanente, está claro que, cuando un canciller sale con una misión, además de hacer del presidente, un titular de una organización multilateral con treinta y cuatro países como es la CELAC, lo lógico, es dejar que termine esa misión, que vuelva y ahí prescindir de él. Hacerlo a medio camino, cuando estaba llegando, por supuesto, no pudo cumplir su misión, porque ya no era más canciller, así que no podía respetar no podría representar al presidente… Yo creo que todos los jefes de estado, de una reunión de jefes de estado y estaban presentes en el lugar deben haber dicho una más de ésta irresponsabilidad de un jefe de estado que no lo es, ya lo saben, porque lo ha oficializado la vicepresidenta a través de su carta, donde aclara que lo eligió ella, que no cumplió su mandato, que se equivoco y es responsable de la derrota y le impone que fije un gabinete que efectivamente acata esta instrucción y lo hace!. Esto ha sido el comidilla en todos los medios del mundo. Yo hablé con muchos medios a distintos lugares del mundo que me consultaron y veían por supuesto con mucha sorpresa el texto de esa carta como un hecho totalmente inédito, no se conoce un hecho semejante de una vicepresidenta en un sistema constitucional y basado en la constitución norteamericana, como es la nuestra, y muchas otras constituciones de nuestro continente que establecen una gran concentración de poder en el presidente y prácticamente ninguna responsabilidad en los vicepresidentes. Es un hecho tan atípico, tan extraordinario que supera muchas cosas ya sorprendentes de Argentina realizados en el mundo.

¿Había apuro de sacar rápidamente al Canciller y poner a otro, ¿no se podía esperar una semana?

Bueno, o veinticuatro horas era suficiente, pero todo es incomprensible.

-Usted ha sido partícipe del Deudicidio? Así lo denominó el presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas al préstamo del Fondo Monetario a la Argentina .

Sobre llovido mojado, un país que tiene ya pasado nueve defaults como la Argentina, defaults globales, eso ha sido conocido en el mundo, sale en todos los diarios del mundo. Cada vez que hay default argentino somos editorial y primeras páginas de los diarios más importante del mundo.

Cuando Argentina reitera este tipo de conducta, aparece en la asamblea de Naciones Unidas la imputación electoral de la situación a la administración anterior, como si esto no se viniera esperando permanentemente en la Argentina. Obviamente, aparece. Si no fuera una tragedia, sería algo para reírse, porque esto es una tragedia, porque creo que los argentinos lo que necesitamos entender es que hay una responsabilidad compartida de más de cincuenta años.

Enormes errores internos y externos, de recurrir a lo que tantas veces hemos visto, no es la primera vez de imputarle a la administración anterior todos los males. Tiene cero credibilidad del mundo. Nadie cree que sea así.

-Quién va a venir a invertir o prestarle a la Argentina para desarrollar su economía?.

Con éstas señales ninguno, con las señales correctas Argentina es un país importante con una población extraordinaria, porque demuestra electoralmente que tiene una ciudadanía muy vital que castiga a las inconductas de sus administraciones y todavía no he encontrado a quién premiar.

Tenemos que recibir estos mensajes y corregir los errores que la ciudadanía nos marca. el domingo hubo dos elecciones en el mundo, una en la Argentina y otra Noruega. La argentina fue excepcional, setenta por ciento de participación en elecciones primarias. No existe en el mundo; orden absoluto no hubo una sola denuncia de fraude.

Estamos poniendo ahora toda la carne al asador de lo que hace al gobierno nacional. A usted le parece que al gobierno le preocupan lo que le pasa a la ciudadanía o no importarnos? Lo que queda lo tiramos ahora a ver si recuperamos algo hasta el 14 para las elecciones de medio término?

-creo que es evidente para la ciudadanía que está en buscando el oficialismo. Un hecho cosmético de promesas que no se pueden cumplir ,ni antes ni después de las elecciones, porque no dan los números.

Tuvieran los números que podían haber hecho esto ante el intento y que la gente emprenda de nuevo en una falacia. Yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que aquí no hay expectativa de esta administración y, por lo tanto, creo que todo esto no puede sino algo es aumentar la inmigración y, por lo tanto, que la diferencia es que un mayor hito justo en este momento, la gran reflexión y para el frente de oposición, porque el castigo al frente del gobierno exacto.

Esta preanunciado con toda claridad y entonces hay una gran responsabilidad en la oposición de qué hacer con una situación tan delicada y tan difícil.

