Vicepresidente de la Conferencia de Presidentes: “Qatar propaga el odio antiisraelí por todo Estados Unidos”

Malcolm Hoenlein, vicepresidente emérito de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, en una amplia entrevista, señaló en Arutz Sheva sobre el papel de Qatar en la propagación del odio hacia el Estado judío.

“Creo que tenemos que ser muy directos con Qatar. A pesar de que Estados Unidos dice: “Miren, están jugando un papel clave en las negociaciones de los rehenes” y otras cuestiones, pero al mismo tiempo patrocinan a Al Jazeera, que está difundiendo imágenes casi nazis de Israel y hostilidad hacia Israel a diario. Es una dieta constante que alimenta a las calles de todo el mundo árabe que la observan”, dice Hoenlein.

Y añade: “También son responsables de financiar actividades antiisraelíes en los campus de Estados Unidos. Hasta ahora hemos rastreado los 13.000 millones de dólares que Qatar ha invertido en las universidades estadounidenses. Y parte de eso es que pueden nombrar a la facultad, obtener paquetes de becas, tienen una influencia directa. Hay una correlación directa entre la financiación de las universidades y el aumento del antisemitismo”.

Según Hoenlein, ninguna de las financiaciones extranjeras fue reportada ni hecha pública. “Las universidades no lo informaron, el gobierno estadounidense no las requirió, deberían haberlo hecho”.

Hoenlein revela que la influencia qatarí en la educación no comienza con la educación superior. “Lo encontramos en las escuelas secundarias. En una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York, hay un enorme mapa de Oriente Medio: no hay Israel, es solo Palestina. Cuando hablé con el superintendente, me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que ha estado allí durante diez años?’. Le dije: ‘¿Diez años enseñaste esto?’ Él dijo: ‘Bueno, es una cosa cultural árabe que paga el Fondo Qatar'”.

Por Yoni Kempinski

Fuente: Arutz Sheva

