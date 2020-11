Los EAU y Bahréin demuestran su apoyo por Trump

Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahréin expresaron su apoyo por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones en los Estados Unidos cuyo resultado podría determinar el futuro de Medio Oriente.

Un alto funcionario emiratí declaró: “Tenemos un ojo puesto en las elecciones estadounidenses. Esperamos la victoria de Trump, pero también nos estamos preparando para la posibilidad de que un nuevo presidente ingrese a la Oficina Oval de la Casa Blanca”.

Por otro lado, un funcionario bahreiní demostró la preocupación dentro de la administración de su país de un cambio rotundo en la política americana, pero aclaró que los acuerdos ya firmados no están en peligro: “Hay preparativos en caso de que cambie la administración y la política de la administración en el Medio Oriente cambie de un extremo a otro. Sin embargo, en ambos escenarios no hay preocupación por los acuerdos firmados hasta ahora con Israel”. Incluso, aseguró de manera optimista que un cambio en la política estadounidense podría fortalecer los vínculos directos con Israel: “De hecho, la victoria de Biden puede allanar el camino para una alianza más fuerte con Israel, con el entendimiento de que somos interdependientes y no necesitamos el respaldo constante de los estadounidenses”.

El mismo funcionario, también se refirió al avance de los acuerdos con otros países del Medio Oriente con Israel, asegurando que están avanzando pero que no se concretarán hasta después de las elecciones: “Las negociaciones para intentar que más países árabes firmen la normalización de las relaciones con Israel se están intensificando, pero si hay un acuerdo, se implementará solo después de las elecciones estadounidenses y de acuerdo con la identidad del ganador… Si Trump gana, habrá una avalancha de países árabes y musulmanes moderados que están muy interesados en participar en el proceso por el que atraviesa Oriente Medio… Una victoria de Biden significará que muchos países que actualmente están en conversaciones y exploraciones sobre la posibilidad de normalizar sus relaciones darán un paso atrás y volverán a calcular el riesgo que están tomando… El nivel actual de relaciones e intereses en la región es que Israel y Estados Unidos median entre Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos que lo boicotean por sus vínculos con Irán y organizaciones terroristas islámicas extremistas”.

Por otro lado, un funcionario saudí desestimó las especulaciones de que Arabia Saudita daría el paso hacia la normalización de relaciones con Israel antes de la elección americana con el fin de aumentar las probabilidades del partido Republicano de ganar: “He visto estas especulaciones. No hay nada detrás de ellas, y quien las presenta como una posibilidad no entiende nada de política internacional”. Arabia Saudita apoya los Acuerdos de Abraham y alienta a otros países a participar en el proceso, pero Riad también ha hecho sus [propias] consideraciones muy claras y una consideración clave es el tema palestino… Arabia Saudita no abandonará rápidamente la iniciativa de paz árabe que ha diseñado. El acuerdo con Arabia Saudita llegará, pero en su momento”.

Por TP/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente