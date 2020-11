Senador de Alaska acusado de antisemita

El candidato al senado de Estados Unidos, Al Gross acusó a al senador de Alaska Dan Sullivan de antisemita tras que hiciera propaganda antisemita contra su persona. La agresión fue a través de un poster en el que se mostraba a Al Gross, que es judío, junto con dinero en efectivo y una imagen borrosa de Chuck Schumer, un senador de Nueva York también judío.

En su Twitter escribió: “Este anuncio tiene repugnantes tropos antisemitas, pero es lo que deberíamos esperar de un candidato que ha ocultado cómo su familia hace negocios con la China comunista y ha votado una y otra vez para beneficiar sus resultados. Deberían quitar el anuncio.”

This ad has disgusting anti-Semitic tropes but it’s what we should expect from a candidate who has hidden how his family does business with communist China and has voted time and again to benefit their bottom line. They should take the ad down. https://t.co/K8yrIOxoLj

— Dr. Al Gross (@DrAlGrossAK) October 31, 2020