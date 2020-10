Netanyahu discute fuertemente con Katz después de que este twiteara críticas de la reunión del gabinete

En una señal de tensiones crecientes tanto dentro del gobierno como del partido gobernante Likud, el primer ministro Benjamin Netanyahu supuestamente sugirió el viernes que el ministro de Finanzas, Israel Katz, había cruzado una línea en su crítica pública a la decisión del gobierno de no reabrir las tiendas callejeras, incluso cuestionando si Katz debe permanecer en el gobierno.

Katz provocó la ira de Netanyahu durante una larga reunión virtual en la que Katz del Likud chocó con otros funcionarios, incluido el líder del partido Netanyahu, por las reaperturas de la tienda.

Después de expresar su oposición a la decisión de no permitir que las tiendas abran el domingo mientras se levantan varias otras restricciones de cierre, Katz tuiteó desde la reunión que había pedido el apoyo de Netanyahu y dijo: “El Ministerio de Salud está actuando de manera opaca y está llevando a cabo una costosa campaña a espaldas de las pequeñas empresas, cuyos propietarios iniciaron negocios con sus propias manos y ahora están al borde del colapso “.

El secretario de gabinete Avishai Braverman le dijo al primer ministro sobre los tuits, diciendo: “Algunos ministros no solo filtran [de estas reuniones], sino que también tuitean entre sí en medio de una sesión”.

Según los informes, Netanyahu enfurecido respondió diciendo: “Esto es algo nuevo. Quien tuitee durante una discusión no necesita ser miembro del gobierno “.

Los ministros del gobierno decidieron la madrugada del viernes adelantar la reapertura de las sinagogas al domingo y permitir que los peluqueros y salones de belleza, así como las actividades “uno a uno”, incluidas las clases de conducción y el entrenamiento físico personal para operar, pero mantener las tiendas de la calle cerradas hasta al menos el 8 de noviembre.

Katz y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, del Likud, votaron en contra de la decisión, según informes de los medios hebreos. Katz exigió que las tiendas reabrieran el domingo, mientras que Edelstein dijo que el gobierno debería acordar las decisiones de cierre por unanimidad y ceñirse al plan de reapertura que exigía medidas de relajación cada dos semanas.

Se suponía que las sinagogas permanecerían cerradas hasta el 15 de noviembre, según el plan original de reapertura.

En la reunión, Netanyahu dijo a los ministros que el plan es abrir tiendas en la calle el 15 de noviembre, pero que si el número de nuevos casos de virus diagnosticados cae por debajo de 500, se les permitirá abrir una semana antes, el 8 de noviembre.

Katz hizo un llamamiento a Netanyahu para que aumentara la reapertura de las tiendas, pero el primer ministro se negó.

“Las tiendas de la calle han llegado a una etapa de absoluta angustia. Me dirijo a usted, es imposible posponerlo, no es una solución. Pueden abrirse. No tienen lobby ni poder, solo tienen su tienda y sus productos ”, dijo Katz.

Según los informes, Netanyahu respondió en breve: “Abriremos las tiendas de la calle en una semana. No antes.”

“Esto es un gran error”, se dijo que Katz respondió.

La economista en jefe del Ministerio de Finanzas, Shira Greenberg, ha estimado el costo de las continuas restricciones a la economía en 2.300 millones de NIS (673 millones de dólares) a la semana .

La mayor parte del daño a la economía, dijo, proviene de las restricciones aún vigentes al comercio y el comercio. Esto solo le cuesta a la economía un estimado de 1.400 millones de NIS por semana, dijo.

