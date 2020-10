Revelador informe sobre una unidad secreta de Hamás en Turquía

El diario británico The Times asegura que la unidad opera hace dos años sin que el presidente Erdogan lo sepa. Espionaje a la Autoridad Palestina y países árabes, y dentro del mismo grupo terrorista.

Un informe del diario británico The Times, basado en fuentes de inteligencia occidentales, asegura que la organización terrorista Hamás opera desde hace dos años una unidad secreta en Estambul sin el conocimiento de las autoridades turcas.

El artículo publicado el jueves asegura que esta unidad se dedica a la inteligencia cibernética bajo instrucciones directas del liderazgo de Hamás en la Franja de Gaza. Samakh Saraj es identificado en el texto como la figura de alto rango encargada de informar sobre la actividad de la unidad a Yahia Sinwar, líder de Hamás en Gaza.

Según el informe, esta unidad realiza actividades de espionaje e inteligencia cibernética entre adversarios de Hamás en el mundo árabe, como por ejemplo diversas embajadas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tanto en Medio Oriente como Europa. También se indica a la Autoridad Palestina, e inclusive a agentes internos de Hamás sospechados de traición, como objetivo de las investigaciones de esta unidad secreta.

Miembros de alto rango de Hamás viven en la clandestinidad y se desconocen sus identidades. Por eso se estima que la mención del nombre de Saraj, divulgado por la fuente citada por el Times, es un mensaje que busca quitarle anonimato y que sepa que está expuesto a represalias, inclusive una eliminación.

En agosto de este año The Telegraph, otro medio británico, informó que Turquía le estaba otorgando la ciudadanía a importantes agentes de Hamás que ya vivían en el país, de los cuales algunos disponían de una identidad falsa para desorientar las investigaciones de inteligencia occidentales.

Poco después de ese informe Ismail Haniyeh, líder de Hamás, se reunió en Estambul con el presidente Recep Tayyip Erdogan, autoridades de inteligencia turca y Saleh Al Arouri, considerado el arquitecto de los atentados terroristas de la agrupación palestina.

Roger Boyes, editor del periódico London Times, afirmó que en ese encuentro se conversó sobre una supuesta declaración de Yossi Cohen, jefe del Mosad israelí, que señalaba a Erdogan como una amenaza más peligrosa que Irán. Según Boyce, Cohen le dijo a funcionarios de Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que “el poder iraní es muy frágil, pero la verdadera amenaza proviene de Turquía”.

Ya en agosto del año pasado Ynet informó que Israel le había pedido a países de la Unión Europea que presione a Turquía para restringir las actividades de Hamás en su territorio. Al mismo tiempo, desde Jerusalem se emitieron mensajes similares hacia Ankara, preocupados por el aumento de la actividad terrorista que amenaza la estabilidad en la región y tensa todavía más la delicada relación con el país de Erdogan.

En diciembre del año pasado The Telegraph reveló cómo Turquía permitía que en su territorio miembros de Hamás planificaran ataques contra Israel, entre ellos planes para asesinar al entonces alcalde de Jerusalem y a un ex miembro de la Knesset. Según ese informe, con mediación de Estados Unidos en 2015 se firmó un acuerdo entre Israel y Turquía para combatir las actividades de Hamás en suelo turco, pero Ankara no lo estaba cumpliendo.

“Israel está muy preocupado de que Turquía esté permitiendo que terroristas de Hamas operen en su territorio y planifiquen ataques terroristas contra civiles israelíes”, dijo entonces una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí al periódico británico. Hasta 2015, cuando se firmó el acuerdo entre Israel y Turquía, Al Arouri tenía su lugar de residencia en Estambul pero desde entonces se mudó al Líbano y viaja seguido a Ankara.

Por DF/RJ

Con información de YNET.