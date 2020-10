“Es una bendición que estemos en el camino de pasar del discurso a la acción”

El proyecto Kishur está destinado a brindar educación judía a chicos del Gran Buenos Aires, de entre 6 y 12 años que no asisten a la escuela judía.

Quien lidera Kishur es el licenciado Alejandro Kladniew, candidato a presidente de la Kehilá por Una Amia, quien esta vez conversó con Radio Jai sobre este esperanzador proyecto.

“De acuerdo con un estudio poblacional realizado en 2006, el 33 por ciento de la gente, participaba en instituciones judías, otro 33 por ciento reveló haber participado alguna vez, pero que ya no lo hacía, y el resto, nunca había ido a alguna institución. Si se toman esos datos, aunque ya hayan pasado 14 años, nos pueden dar una proyección de la situación, es decir, que hay más de un 60 por ciento de judíos fuera del marco institucional”, comenzó relatando Alejandro. Y explicó que eso no tiene que ver necesariamente con temas de identidad judía, o con el grado de judaísmo de cada uno, pero que sabemos que “el judaísmo es comunidad”, y que cuando se está por fuera de ella, hay una parte de los valores que se va perdiendo. “Es imperativo dejar ese discurso de que hay que luchar contra la asimilación, hay que actuar: A la gente hay que ir a buscarla, no se puede esperar pasivamente a que venga”, declaró con firmeza Kladniew.

Alejandro explicó que se pusieron a trabajar junto a un grupo de gente para detectar la población de chicos que no acuden a ninguna institución judía, y proponerles un proyecto de educación (no escolar) para incluirlos en lo que ellos han dado en llamar “la familia judía”; y reveló que se encontraron con bastantes dificultades en esta tarea, porque en la mayoría de las organizaciones comunitarias de la Provincia de Buenos Aires, no cuentan con datos suficientes que ayuden a identificar a las familias que dejaron de asistir a las mismas.

Este proyecto está pensado realizarlo en una primera etapa piloto en el Gran Buenos Aires, para luego ampliarlo a todo el país, en un formato que combinará virtualidad y presencialidad, teniendo en cuenta que uno de los problemas que tiene el Conurbano, es la distancia. Es sabido que hay lugares en donde no hay escuelas judías por falta de sustentabilidad demográfica, pero que también, en los que sí hay población judía, no hay acceso a la educación judía.

La idea es armar grupos zonales, ver los horarios más convenientes para las familias para los encuentros virtuales, y cada quince días hacer un encuentro presencial, por ejemplo, un domingo; eso dependerá de las características, podrá ser sábado, así como lo hacen las tnuot, “somos totalmente abiertos a eso”, declaró.

Y comentó que, para el momento que lo amplíen al interior del país, van a nutrirse de la experiencia que realiza Hejalutz Lamerjav, quienes están conectados con veinte familias de distintos lugares del país, que no cuentan con ninguna posibilidad de actividad comunitaria. Durante el año están en contacto madrij con ellas, y para las vacaciones, los chicos van a los majanot de la tnuá (campamentos del movimiento juvenil).

El uso de la tecnología en estos momentos se convirtió en un elemento importante para facilitar la tarea de acercar a todos quienes por las distancias no lo podrían hacer, si bien nada reemplaza el contacto presencial, marcó.

En el proyecto Kishur trabajan de manera voluntaria profesionales de reconocida calidad y experiencia en el tema, entre los que se destacan, Estela Kalinsky, Mónica Cullucar, Arie Stoliar, la rabina Sarina Vitas, el rabino Adrián Fada, Sergio Brukman, entre otros. La idea para las clases, es conformar equipos constituidos por un moré (maestro) con un madrij ( líder) . La Comunidad Kadima, que forma parte del proyecto, transmitió el deseo de que sus madrijim se integrasen a los equipos. Los morim serán rentados, así como la escuela también lo será; pero subrayó Alejandro que, para quien verdaderamente no pudiera afrontar el pago de la cuota, gozará de una beca, puesto que ya cuentan con donantes que han recibido este proyecto con mucho interés, emoción y compromiso y lo sustentarán. Y remarcó que “el que pueda pagar, que lo haga como corresponde”,

Para los interesados en Kishur, pueden comunicarse:

Por WhatsApp o llamada al 1136271456 (Soledad). Por mail [email protected] y en Facebook: proyecto.kishur

“Sería maravilloso poder hablar con la gente, incentivarla a sumarse”, expresó esperanzado Kladniew, y reflexionó sobre “esas cosas que pensamos hacer, que son del sentido común, las que a veces no llevamos adelante, y que cuando las hacemos, nos sorprenden”, y destacó que “es una bendición que estemos en el camino de pasar del discurso a la acción”, finalizó agradeciendo grandemente a la Radio Jai por la difusión.

