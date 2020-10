Dershowitz dice que las acusaciones sexuales falsas han silenciado su voz en nombre de Israel

El famoso abogado Alan Dershowitz dice que, como resultado de los cargos de agresión sexual que se le imputan, su voz como defensor de Israel ha sido silenciada.

El documento describe a Dershowitz como “uno de los activistas y oradores más influyentes del Estado de Israel en las últimas cinco décadas”.

Dershowitz ha hablado y escrito extensamente en defensa del Estado judío. Ha escrito varios libros sobre Israel, entre ellos: El caso de la paz: cómo se puede resolver el conflicto árabe-israelí (2005), Defendiendo a Israel: La historia de mi relación con mi cliente más desafiante (2019) y El caso de Israel – Puesto avanzado de la democracia (2003).

En 2010, se informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu le ofreció a Dershowitz el puesto de embajador de Israel ante la ONU, lo que Dershowitz rechazó.

Sin embargo, Dershowitz le dice a Israel Hayom que, como resultado de las acusaciones, ya no está invitado a aparecer en los campus de Estados Unidos para contrarrestar los elementos antiisraelíes. Ni siquiera está invitado a hablar ante las principales instituciones judías. Dice que “las mentiras han silenciado mi voz por la defensa de Israel. Esa es una de las principales razones por las que estoy luchando con todas mis fuerzas”.

Dershowitz, que conocía socialmente al pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein convicto en 1996, lo representó en su primera investigación criminal por tráfico sexual en octubre de 2005. Epstein se declaró culpable de dos cargos de prostitución.

Virginia Roberts Giuffre, una de las mujeres atrapadas en el círculo sexual de Epstein cuando era adolescente, afirmó que fue entregada a Dershowitz para tener relaciones sexuales en ese momento, entre 2000 y 2002.

Dershowitz niega categóricamente las acusaciones.

“Los propios abogados de Virginia Roberts Giuffrehan admitieron – David Boies en video – que sería imposible para mí haberme reunido con ella y que ella está equivocada – simplemente equivocada”, dijo Dershowitz a Law & Crime Network en julio.

En agosto, Dershowitz escribió en su defensa: “Una mujer a la que nunca conocí me acusó falsamente de tener relaciones sexuales con ella. Ya he logrado justicia en términos de la evidencia que demuestra de manera concluyente a cualquier persona de mente abierta que es imposible que yo hubiera hecho o pudiera haber hecho lo que ella me acusó falsamente.

“De hecho, la mejor evidencia de mi inocencia está en sus propias palabras: una serie de correos electrónicos y un manuscrito que trató de suprimir en el que esencialmente admite que nunca me conoció. Las propias palabras de su abogado (ella está ‘equivocada … simplemente equivocada’ al acusarlo) constituyen una admisión atribuible a ella”.

