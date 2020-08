El Tribunal Superior dispone que las mujeres pueden recibir acreditación rabínica

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia le dio al Gran Rabinato 90 días para encontrar una solución que permitiera a las mujeres presentarse a exámenes de derecho judío y recibir la acreditación rabínica estatal.

El fallo se produjo en respuesta a una petición de tres ONGs, que argumentaron que las mujeres son discriminadas por el estado ya que no pueden obtener la idoneidad beneficiosa que los hombres pueden obtener.

Como explicó Jeremy Sharon en el Jerusalem Post del viernes, los hombres que aprueben los exámenes del Gran Rabinato pueden usar estas calificaciones cuando soliciten otros trabajos en agencias gubernamentales, autoridades municipales y otros organismos estatutarios, y también recibir beneficios salariales por ellas.

Las tres organizaciones, Itim, el Rackman Center for the Advancement of Women y Koleich, junto con varias mujeres que buscan obtener tales calificaciones, argumentaron en su petición que la negativa del Gran Rabinato a permitir que las mujeres se presentaran a estos exámenes era discriminatoria e ilegal.

Lo que dicen es correcto. Si bien el judaísmo ortodoxo dominante aún no reconoce a las mujeres como rabinas, eso está cambiando lentamente y no hay ninguna razón por la que las mujeres no puedan rendir los exámenes que se les dan a los hombres que estudian para convertirse en rabinos. Debido a instituciones como el Matan Women´s Institute for Torah Studies, Midreshet Lindebaum, Migdal Oz y más, hoy en día hay mujeres académicas que no tienen menos conocimientos y son menos expertas en la ley y los textos judíos que sus homólogos masculinos.

Desafortunadamente, el Gran Rabinato todavía está atrapado en una cápsula del tiempo anacrónica en la que cree que puede continuar controlando la religión y estrangular cualquier intento de crear igualdad de género o avance en la vida judía. Bajo el liderazgo de los rabinos principales Yitzhak Yosef y David Lau, el Rabinato se niega a otorgar tales calificaciones a las mujeres porque cree que tal práctica se asemeja a la práctica no ortodoxa, aunque las mujeres que participan en la petición son ortodoxas.

Esto no es nuevo. El mes pasado, Yosef lanzó un feroz ataque contra las mujeres que estudian la ley judía, incluso dentro de las instituciones ortodoxas.

“¿Cómo se las pueden examinar en todas las ‘Issur V’heter’ (leyes relativas a kashrut)?”, exclamó Yosef. “¿Conocen las leyes de las mezclas prohibidas de alimentos?”, Josef se preguntó. “¿Cómo podrían examinarse en todas las leyes de Shabat?” preguntó en ese momento. Una solución propuesta fue permitir que una agencia o ministerio gubernamental independiente administrara los exámenes. Pero eso también se consideró problemático, ya que algún organismo mandatario del estado finalmente tendrá que revisar tales pruebas, y el único competente para hacerlo es el Gran Rabinato.

Es hora de que intervenga el gobierno. El judaísmo está destinado a ser accesible para todos los judíos que viven dentro y fuera del Estado de Israel. La forma en que practican, qué deciden aprender y cómo deciden llevar a cabo su observancia religiosa no depende de un grupo de rabinos.

El problema es que debido a la política, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el primer ministro suplente Benny Gantz siempre prefieren no apostar sobre estos temas. La construcción de una plaza de oración igualitaria en el Muro Occidental, o al menos la renovación de la plataforma existente, sigue siendo rechazada debido a las objeciones haredi (ultraortodoxas). Dado que ninguno de los dos políticos quiere perturbar la coalición, nada parece cambiar.

El problema es que la vida judía está progresando; está cambiando en todo el mundo y en Israel. La gente busca formas de conectarse, para aprender más sobre su religión, historia, herencia y cultura. Pero en lugar de ser atraídos, son rechazados. En lugar de tener la oportunidad de ver lo positivo, todo lo que ven cada vez que son políticos que se hacen pasar por rabinos y la politización constante de la religión.

Netanyahu se ha atribuido el mérito a lo largo de los años por romper los monopolios y reducir el aumento de precios que solía tener lugar en Israel al crear competencia.

Eso debe suceder también en lo que respecta a la vida religiosa. A menos que sientan que hay competencia, rabinos como Yosef y Lau nunca tendrán una razón para adaptarse o cambiar. Se apegarán a sus formas de presentar un lado oscuro del judaísmo que niega a las personas que son diferentes en lugar de abrazarlas. Esa es una mancha en el Gran Rabinato y en el Estado de Israel.

Traducido por Alicia Weiss con información de The Jewish Press