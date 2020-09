El fabricante de cosméticos de Hong Kong presenta un rubor que lleva el nombre de Ana Frank

Un fabricante de cosméticos de Hong Kong incluyó un producto con el nombre de Ana Frank en su catálogo en línea.

El rubor líquido Dream Like Anne fue parte de una línea de productos del fabricante de cosméticos, Woke Up Like This, que lleva el nombre de mujeres consideradas inspiradoras, incluidas Melinda Gates, Virginia Woolf, Frida Kahlo.

El producto fue eliminado del catálogo esta semana luego de las quejas, informó el jueves el New York Post .

Tras las quejas de que nombrar el rubor para el cronista adolescente del Holocausto era una falta de respeto, la edición de Hong Kong de la revista Time Out se disculpó por un artículo que presentaba el producto.

“Entendemos y reconocemos las insensibilidades dentro de este artículo, y que la inclusión de este producto resultó ser una falta de respeto a Ana Frank y lo que ella representa”, decía la disculpa. “Nos disculpamos sinceramente por la angustia que ha causado esta pieza”.