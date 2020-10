España suma 195 muertos por coronavirus

Radio Jai entrevistó a Jorge Rosemblum Director de Radio Sefarad, para saber cómo está viviendo España este rebrote de coronavirus.

Es difícil saber exactamente quién manda en España considerando un poder central, el Presidente y luego una organización de 17 autonomías. En el caso de Madrid, hay una sola, que lleva el mismo nombre y está gobernada por el Partido Popular de centro derecha, mientras que quien está al cargo de la presidencia del país es de centro izquierda. y ha habido muchos roces en cuanto a la gestión de la pandemia.

A partir del “desconfinamiento” el control pasó a cada una de las autonomías, que solicitaron esa medida porque querían tener el control de cómo se realizaba esta “desescalada”. En principio funcionó bien pero el problema es que los gobiernos autonómicos no tienen potestad legal para determinadas cuestiones que tienen que ver con el control de la pandemia, como el cierre de ciudades o el de fronteras, por lo cual se empezaron a ver desajustes y discusiones entre el gobierno central y los de estas autonomías, especialmente cuando procedían de campos políticos diferentes; el ejemplo más sangrante es el de la provincia o Comunidad Autónoma de Madrid que entró en franca colisión con el gobierno central, y por lo tanto comenzó a tomar medidas que en un principio el gobierno central no aceptaba, por ejemplo el confinamiento o el cierre de algunos barrios de la ciudad, no de todo Madrid.

El gobierno central insistía en que había que confinar a toda la ciudad pero el regional no se atuvo a estas presiones, hasta que el gobierno central dijo “aquí mando yo” y confinó a toda la ciudad, además de otras ciudades, en base a algunos parámetros que establecieron, pero que estaban hechos, a la medida exacta de lo que pasaba en Madrid. Por ejemplo que no se no se superasen los 500 nuevos contagiados por cada día, que era justo la cifra que Madrid superaba, pero que era un valor que nunca se había dado en ninguna circular del Ministerio de Sanidad; el que no hubiera más del 35 por ciento de ocupación en las unidades de cuidados intensivos.

“A pesar de que estaban confeccionados exactamente a la medida de Madrid, el gobierno de la ciudad se sometió a esta regulación pero presentó una queja ante el Tribunal Supremo de la Comunidad y éste desestimó la medida unos en los 4cuatro o cinco días posteriores”. Pero justo 24 horas después de que se desestimara esta medida, el gobierno decretó el estado de alarma, pero no en todo el país sino solamente en la comunidad de Madrid, es decir que antes lo habían hecho en una forma que fue decretada como ilegal, y ahora la impuso por ley, con lo cual provocó el cierre de la ciudad a las que ahora el gobierno autonómico ha sumado otras cuatro pequeñas ciudades en el en el área de la provincia.

En cuanto al acatamiento a las nuevas medidas y al mantenimiento de las distancias dijo Rosemblum: “Es un poco difícil de estimar porque uno puede opinar de lo que ve y luego está lo que te muestra la televisión, que no siempre responde a una realidad estadísticamente comprobada. Yo estuve fuera de la ciudad en julio y cuando volví me llamó muchísimo la atención el nivel de gente con mascarilla que había en Madrid, muy superior al resto del país. En esa época las provincias con más índice de contagio se quejaban diciendo que Madrid estaba ocultando datos, porque no podía ser de que no hubiera más contagios, había una especie de envidia por las cifras que tenían, cuando Catalunya estaba muchísimo peor. Respecto del acatamiento, en España el tema principal es la juventud, pero en realidad la mayoría de los muertos y contagios graves provienen de las residencias de ancianos. Esto lleva a que hay muchísimos asintomáticos porque también se han incrementado las pruebas”.

Cuando Madrid puso en marcha su propio confinamiento, empezó a mejorar muy lentamente y hoy los datos señalan que está por debajo de esa cifra de 500 contagiados nuevos cada día, pero todavía no ha superado los otros parámetros que puso el gobierno y tampoco sabemos si se superan los mismos el gobierno va a suprimir el estado de alerta, porque ha dicho que lo han establecido durante 15 días. En este momento hay otras autonomías, otras provincias, están en peor situación que Madrid, por ejemplo, Navarra hoy en día supera los 600 contagiados diarios por 100 mil habitantes; y sin embargo no se implementa allí el estado alarma, puede ser porque los otros dos todavía no se han superado, o también puede ser porque el gobierno de estas zonas ya no es del Partido Popular, sino que desde el propio Partido Socialista, asociado en esta esta circunstancia con el partido Bildú que es el heredero de los que defendían las posturas radicales de ETA.

El tema es que hoy en día el principal objetivo del gobierno es aprobar unos nuevos presupuestos, pues ya van dos años que se están postergando los del gobierno anterior. Está haciendo presión para lograr el apoyo y este va a venir de los mismos grupos que auparon al gobierno al poder, que son grupos mayoritarios pero que sumados pesan y entre ellos están los grupos nacionales y nacionalistas, tanto de Catalunya como del País Vasco, con lo cual nos encontramos con la paradoja hoy en día de que lo que pase en una provincia regiones no provocará la misma reacción del gobierno central respecto a imponer este estado de alarma, que supone un déficit a nivel de la apertura de negocios, de la salida de gente.

Madrid es una ciudad grande y si bien no se podía entrar y salir excepto con algunos papeles especiales, que lo permitieran por cuestiones sanitarias, de trabajo o por otras razones que están especificadas, pues lo que provocó esto fue qué ya el fin de semana pasado y este fin de semana también la gente que se hallaba confinada en los barrios con mayor índice de contagios pudieron ser “liberados” y salir al centro, que se llenó de gente en las zonas comerciales, por lo que puede ser que dentro de 2 semanas tengamos un crecimiento de los casos pues se trata de gente que estaba en zonas confinadas por el alto índice de contagios a las que se le abrió la puerta para entrar en los otros barrios que no estaban en tal situación” finalizó el Director de Radio Sefarad.

