El fundador de Christians United for Israel tiene coronavirus

El prominente pastor de megaiglesia y fundador de Christians United for Israel, John Hagee, ha sido diagnosticado con COVID-19.

El anuncio lo hizo su hijo Matt el domingo durante un servicio en la Iglesia Cornerstone de su padre, con sede en San Antonio, Texas.

“Está recibiendo un tratamiento médico extremadamente bueno, y puedo decirles que se siente lo suficientemente bien como para estar molesto con sus médicos”, dijo Matt, entre risas de su congregación, según el San Antonio Express.

“Me hizo saber antes de ir a la iglesia hoy que desea sus oraciones y espera verlo nuevamente muy pronto aquí en Cornerstone Church”.

La iglesia cuenta con 22,000 miembros dentro de su congregación, con sermones transmitidos en todo Estados Unidos y Canadá y en vivo en todo el mundo.

Matt pidió a los seguidores de la iglesia que oren por el pastor de 80 años, y también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ya que él también está luchando con esto”.

“Ninguna arma formada debería prosperar. Ningún virus tiene la autoridad sobre el nombre que está por encima de todo nombre, y es ese nombre incomparable el que hablamos hoy, sabiendo que vence cada enfermedad, cada dolencia “.

Además de su ministerio, John Hagee es un destacado activista conservador y partidario de Israel. En 2017, se reunió con el vicepresidente Mike Pence en privado en Washington para discutir las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El viaje incluyó una visita a la Oficina Oval “para saludar” a Trump, dijo en ese momento un portavoz de Hagee.

Pence ha sido un firme partidario de Hagee y los Amigos Conservadores de Israel, llamándolo “mi amigo” que “tuvo el coraje y la visión de unir a los cristianos estadounidenses para unirse a esas antiguas palabras” por el amor de Sion, no me quedaré callado. Pastor John Hagee, le agradezco su liderazgo en nombre de esta nación y del Estado judío de Israel ”.

El martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu tuiteó sus mejores deseos para Hagee : “Rezo por la pronta recuperación de @PastorJohnHagee . Israel no tiene mejor amigo”.

I pray for the speedy recovery of @PastorJohnHagee. Israel has no better friend.

— PM of Israel (@IsraeliPM) October 6, 2020