Yuli Edelstein, ministro de salud israelí: “Si no ocurre un milagro, iremos al cierre”

El Ministro de Salud sonó particularmente pesimista ya que según él, un escenario de otro cierre es casi inevitable: “No veo qué otras herramientas están disponibles para nosotros”. El ex Director General del Ministerio de Salud, Moshe Bar-Siman Tov, presentó un pronóstico sombrío en una discusión con el Primer Ministro: podría llegar a mil muertos, perdimos el control.

Estas declaraciones se dan en el contexto del fuerte aumento en el número diario de diagnósticos. El ministro Edelstein dijo que una situación de 2 mi diagnósticos por día sería un punto significativo que llevaría al cierre. “2 mil pacientes definitivamente es una luz roja brillante”, dijo el ministro.

Edelstein está en contra del Comité de coronavirus de la Knesset, quien en contra de la posición del primer ministro Benjamín Netanyahu, llevó a la aprobación de la apertura de gimnasios y piscinas . “En mi opinión, en la situación que ha surgido, después de la vigorosa actividad ‘para el beneficio’ del público, no veo qué otras herramientas están disponibles para nosotros además del cierre”, dijo Edelstein.

El Ministro rechazó la crítica de que los días de disminución en el número de diagnósticos no se utilizaron para prepararse para otra ola de infección y tampoco acepta la afirmación de que el cierre es en realidad una admisión de fracaso. “Un cierre no puede ser una solución en sí mismo, pero no es diferente de cualquier otro lugar del mundo. Vale la pena renunciar al estilo israelí, sacar la cabeza de la arena del Mediterráneo y comprender que cuando hay un cierre los números bajan, luego los países se abren y luego hay otra ola”.

El viceprimer ministro Benny Gantz, bloqueó una recomendación del Consejo de Seguridad Nacional para decidir sobre restricciones severas si el aumento de la morbilidad continúa. Entre las recomendaciones que se presentaron están: las reuniones de diez personas, cierre de sinagogas y yeshivas, traslado de restaurantes solo a entrega, cierre de piscinas y gimnasios, cierre de playas.

Gantz dijo que no era correcto tomar decisiones sobre restricciones adicionales antes de que pasen dos semanas desde que se decidieron las últimas ya que su impacto debe ser examinado. También habló de la necesidad de restaurar la confianza del público.

El ministro de Ciencia, Yizhar Shai, dijo que se debe imponer un cierre que no dañe los medios de vida, y que se llevará a cabo por la noche y los fines de semana para evitar reuniones. Netanyahu dijo que era una idea interesante y ordenó su examen. Gantz también expresó interés y acordó examinar las implicaciones de la medida.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.