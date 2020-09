Irán ejecutó a su campeón de lucha libre

Navid Afkari, el campeón de lucha libre iraní fue ejecutado por el régimen ayatola luego de haber sido condenado por matar a puñaladas a un guardia de seguridad durante las protestas contra el gobierno del 2018.

El jefe del departamento de justicia de la provincia Fars del sur del país ayer declaró que la pena de muerte había sido ejecutada “después de que los procedimientos legales se llevaran a cabo a insistencia de los padres y la familia de la víctima”. A pesar de ello, antes de ser asesinado, el luchador dijo que fue torturado para que hiciera una confesión falsa, además tanto su familia, como activistas y su abogado aseguran que no existen pruebas de su culpabilidad. La justicia iraní niega las acusaciones de tortura en su contra.

Este caso ha generado revuelo a nivel mundial, incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Irán no llevar a cabo la pena capital contra el deportista.

“Escuchar que Irán está buscando ejecutar a una gran y popular estrella de la lucha libre, Navid Afkarai, de 27 años, cuyo único acto fue una manifestación contra el gobierno en las calles. Estaban protestando por el ‘empeoramiento de la situación económica y la inflación del país’. A los líderes de Irán, les agradecería enormemente que perdonaran la vida de este joven y no lo ejecutaran. ¡Gracias!” tuiteó.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/MYrYRLTr11

— Donald J. Trump (@reaIDonaIdTruim) September 5, 2020