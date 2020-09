Netanyahu agradece a la primera ministra danesa por oponerse a un proyecto de ley que prohibiría la circuncisión

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció el sábado a Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, por pronunciarse en contra de un proyecto de ley que busca prohibir la circuncisión de niños en su país por razones no médicas.

En su agradecimiento Netanyahu dijo que la tradición de la circuncisión “era una cuestión de mantener la identidad judía a través de las generaciones” agregando que Dinamarca protegió a la comunidad judía durante y después del holocausto por lo que es de esperar que siga protegiéndola en el futuro.

Frederiksen sustentó su postura haciendo referencia a la promesa que hizo Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial de siempre permitir a los judíos formar parte de la sociedad danesa: “Muchos judíos no encuentran compatible vivir en un país donde la circuncisión está prohibida, y yo simplemente no creo que podamos tomar una decisión con la que no estamos a la altura de nuestra promesa: que los judíos seguirán siendo parte de Dinamarca”.

El proyecto de ley no solo tuvo repercusiones a nivel diplomático, sino también dentro de la población danesa, generando indignación en la comunidad judía. Henri Goldstein, el presidente de la comunidad aseguró que de ser aprobado el proyecto de ley podría “acabar con la vida judía en el reino”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.