Muy pocos conocen este lugar apodado “El balcón de Israel” ya que esta ubicado en un lugar que no solo los turistas no suelen visitar sino que gran parte de los israelíes. Se trata de una de las vistas más lindas del país desde los montes de Samaria. Ver desde el Mar Mediterráneo hasta el Mar Muerto no es muy fácil pero un día con buena visibilidad es posible desde este balcón.

Hoy tuve que hacer un tramite de mi auto en una aldea árabe y no dude en estacionar 5 minutos en el asentamiento Peduel para mostrarles esta maravilla.

Intente mostrar los paisajes junto con el mapa de Israel, espero que se entienda.