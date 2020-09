QAnon: de conspiración marginal a políticas convencionales

¿Dónde comenzó QAnon?

Pizzagate

El 4 de diciembre del 2016 Edgar Welch, de 28 años, entró a la pizzería Comet Ping Pong en Washington DC, armado con un revólver y un rifle AR15. Welch fue allí para investigar informes sobre una supuesta red de trata sexual de niños que operaba desde habitaciones secretas. Disparó varios tiros, y luego de no haber encontrado evidencias sobre tráfico sexual infantil, salió de la pizzería y se rindió a las fuerzas policiales.

Trascendió que Welch estaba influido por la conspiración “Pizzagate”, supuestamente luego de haber visto videos en YouTube y leído materiales en línea. La conspiración alega que Hillary Clinton y otros Demócratas usaban el restaurante como una fachada para su red de trata sexual de niños. Esto ganó impulso luego que el propietario, James Alefantis, fuera mencionado en un mail hackeado de la campaña de Clinton, publicado por Wikileaks, más temprano en 2016. La conspiración se extendió a través de 4chan y otras plataformas de redes sociales, con el resultado de que Alefantis recibió varias amenazas de muerte.

Welch fue arrestado, y subsecuentemente sentenciado a 4 años de prisión.

¿Qué es QAnon?

Aparentemente QAnon evolucionó en 4chan, y luego en 8chan (conocido actualmente como 8kun), usando algunos de los temas evocados en el Pizzagate y en las intensas discusiones en línea que le siguieron. 4chan y 8kun son foros en línea (imageboards), en los que los usuarios pueden subir imágenes y mensajes sin tener que registrarse con una cuenta. Pocas o ninguna regla regulan lo que puede ser compartido. Un ente, conocido como Q, comenzó a postear mensajes en 4chan y después en 8chan y 8kun. La primera apareció el 28 de octubre de 2017, y los posts subsiguientes, conocidos como “Pastillas Q” (Q drops), comenzaron a usar el apodo Q como identificador. “Q”, abreviatura de “Patriota Q de Liberación” (o de “despeje”) es supuestamente un individuo (o un grupo) presuntamente con nivel Q, top secret, del servicio de espionaje (garantizado por el Departamento de Energía) y con fuertes lazos con el Presidente Trump. La conspiración QAnon evolucionó desde esos puestos. El término “Anon” se refiere a usuarios anónimos que postean en espacios como 4chan. Los posteos son crípticos, de modo que los partidarios de QAnon trabajan juntos para descubrir el significado de cada post, lo que le permite al grupo ampararse en un velo de interpretación personal y ocultamiento.

EJEMPLO DE POST en QAnon

Miércoles 01 de noviembre de 2017

Q Clearance Patriot Mis compatriotas americanos, en el transcurso de los próximos días sin duda se darán cuenta de que estamos recuperando nuestro gran país (la tierra de los libres) de los tiranos malvados que desean hacernos daño y destruir el último refugio que queda de luz brillante. Por orden de POTUS, hemos iniciado ciertas cajas fuertes que protegerán al público de las consecuencias primarias que se llevarán a ocurrir 11 .3 tras el anuncio de detención del Sr. Podesta (11.4). La confirmación (al público) de lo que está ocurriendo será revelada y no será aceptada abiertamente. Se están organizando graves La confirmación (al público) de lo que está ocurriendo será revelada y no será aceptada abiertamente. Se están organizando graves disturbios públicos en un esfuerzo por impedir el arresto y la captura de funcionarios públicos más altos. Por orden de POTUS, se actuará un estado de control militar temporal y se llevarán a cabo operaciones especiales. Se han hecho filtraciones falsas para retener a muchos dentro de los confines de los Estados Unidos para evitar la extradición y la necesidad especial del operador. Quédense tranquilos, la seguridad y el bienestar de todos los hombres, mujeres y niños de este país se están agotando en su totalidad. Sin embargo, la atmósfera dentro del país, por desgracia, se dividirá, ya que muchos han caído en la narrativa corrupta y malvada que se ha transmitido durante mucho tiempo. Vamos a iniciar el Sistema de Transmisión de Emergencia (SME) durante este tiempo en un esfuerzo por proporcionar un mensaje directo (evitando las noticias falsas) a todo Sin embargo, la atmósfera dentro del país, por desgracia, se dividirá, ya que muchos han caído en la narrativa corrupta y malvada que se ha transmitido durante mucho tiempo. Vamos a iniciar el Sistema de Transmisión de Emergencia (SME) durante este tiempo en un esfuerzo por proporcionar un mensaje directo (evitando las noticias falsas) a todos los ciudadanos. Las organizaciones y/o personas que deseen hacernos daño durante este tiempo serán recibidas con furia rápida — ciertas leyes han sido pre-levantadas para proporcionar a nuestro gran ejército la autoridad necesaria para manejar y llevar a cabo estas operaciones (en el país y en el extranjero).

El foco fundamental de la conspiración QAnon es la creencia de que el Presidente Trump está haciendo una guerra secreta contra un movimiento de pedófilos, mencionado a menudo como “estado profundo”. El movimiento y sus títeres serían responsables de urdir muchos de los mayores problemas mundiales, incluyendo guerras, crímenes, pobreza y enfermedades. Este movimiento adoctrina a la población mundial a través de su control de los medios, incluyendo entretenimiento, música y noticias. Varios elementos conforman la base de la conspiración QAnon:

La tormenta: Muchos miembros de QAnon creen que es inminente el arresto de altas figuras del movimiento, lo que resultaría en su encarcelamiento o ejecución. Su control tiránico sobre el mundo se romperá, permitiendo la realización de un mundo utópico. El apoyo en línea a QAnon está indicado con frecuencia con el hashtag #TheStormIsComing (#VieneLaTormenta). El Gran Despertar: El resultado de la Tormenta será El Gran Despertar, en el que se probará el error de los que no creen en los mensajes de QAnon. Despertarán para enfrentar la realidad del mundo que “Q” trataba de exponer. WWG1WGA (WHERE WE GO ONE WE GO ALL, o “DONDE VA UNO VAMOS TODOS”): es un slogan de campaña usado con frecuencia por los partidarios de QAnon, tanto en público como en línea. Está extraído de la película de Jeff Bridges “White Squall”, pero a veces se lo atribuye erróneamente a John Kennedy.

Redpilled: El término (literalmente píldorarojeados en castellano, o “los que tomaron la píldora roja”) no es exclusivo de QAnon, pero este movimiento lo usa para identificar a aquéllos que han sido “despertados” y que creen en la conspiración. Fue popularizado luego de la exhibición de la película “The Matrix”, como un tropo (tropo es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado) que permite distinguir entre aquéllos que eligieron ver la realidad, de los que permanecen ciegos (píldora azul).

Existen varios objetivos mayores en la conspiración de QAnon. Hay tres pilares clave que conforman la cima de la jerarquía conspiracional de QAnon: la familia Rothschild, la Familia Real Saudita, y George Soros.

Estos tres son llamados los “titiriteros”, que supuestamente controlan el estado profundo con vastas riquezas combinadas que usan para manipular organizaciones políticas e instituciones financieras en todo el mundo. Son ayudados por manipuladores y títeres. Estos incluyen predominantemente figuras políticas liberales, fundamentalmente Demócratas, como Bill e Hillary Clinton, Barack y Michelle Obama; los íconos de Hollywood abarcan a Oprah, Ellen Degeneres, Tom Hanks y Rita Wilson; y figuras religiosas, incluyendo al Papa. Éstos enfrentan acusaciones que comprenden el tráfico sexual de niños, y la práctica de rituales satánicos. Algunos adeptos van tan lejos como acusar a estos individuos de recolectar la sangre de los niños, para adquirir el químico adrenocromo, que según plantean es una sustancia psicodélica con beneficios que incluyen propiedades anti-envejecimiento.

Un informe de NBC News afirmó haber identificado a tres individuos como responsables de la creación y difusión de QAnon en Internet.

Otra investigación, realizada por Logically (empresa tecnológica basada en el Reino Unido) pretendió exponer la identidad del administrador de uno de los sitios web más populares de QAnon. Dada la naturaleza anónima de 4chan y 8kun, se desconoce la verdadera identidad de “Q”, pero no parece probable que las operaciones sean desarrolladas por un solo individuo.

¿Es nueva esta conspiración?

Como se ha mencionado, QAnon existe y evoluciona desde 2017. Sin embargo, muchos de los temas y acusaciones dentro de la conspiración de QAnon son anteriores a QAnon y son bien conocidos – simplemente tienen un nuevo envase. Las conspiraciones que sostienen que una organización secreta de élite que controla el mundo para obtener ganancias políticas y financieras han surgido en muchas formas, a lo largo de la historia. Otras conspiraciones populares, incluyendo la guerra psicológica que se utiliza en la población general, Big Pharma, 9/11, y supuestos ataques de bandera falsa, se pueden encontrar dentro del panteón QAnon. Las conspiraciones centradas en la familia Rothschild, y más recientemente, George Soros, se han utilizado durante mucho tiempo para promover el antisemitismo. Gregory Stanton (Genocide Watch) ha postulado que QAnon es un “culto nazi, re etiquetado”. Argumenta que hay paralelismos entre QAnon y el desacreditado grito de conspiración antisemita, Los Protocolos de los Sabios de Sión. Los Protocolos han sido traducidos a varios idiomas y han sido, y siguen siendo, invocados por las mayores figuras antisemitas en los últimos 120 años.

Si bien las complejidades de la conspiración de QAnon pueden no tener un atractivo general, el enfoque en el tráfico sexual infantil se ha convertido en un tema popular, emocionalmente cargado entre una audiencia amplia. Individuos que no pueden considerarse seguidores QAnon tal vez sin darse cuenta pueden contribuir a la promoción más grande de la conspiración. Del mismo modo, es probable que las acusaciones de recolección de sangre de los niños lleven a las personas que buscan más información a través de un camino repleto de antisemitismo, como sugiere Magda Teter (Profesora de la Universidad de Fordham)10. Googlear “matar niños por sangre” da como resultado contenidos centrados en uno de los tropos antisemitas más familiares, mortales y duraderos: el “libelo de sangre”.

Por lo tanto, mientras que QAnon puede parecer un nuevo fenómeno, los fundamentos en los que se encuentra son tropos y conspiraciones de larga data. Un factor que lo diferencia de muchas otras conspiraciones es la forma en que ha sido cooptado en dominio público a través de plataformas prominentes de medios sociales mucho más allá de 4chan y 8kun, e incluso se filtra en el discurso político y el proceso electoral de 2020. Las frecuentes “pastillas” invitan a la participación del público en general para decodificar los mensajes, y continúan sin cesar a pesar de que las proyecciones hechas por Q rara vez se manifiestan en la realidad.

¿Cuánto apoyo tiene QAnon?

Siempre es difícil medir cuántos partidarios tiene un movimiento principalmente basado en Internet. El interés por QAnon se ha mantenido alto desde sus inicios, con “Q” incluido en “25 personas más influyentes de Internet” de TIME en 2018. Más recientemente, ha habido varios informes que dan una idea de la escala del apoyo de QAnon en línea y en el mundo real. En agosto de 2020, The Guardian publicó un informe que documenta más de 170 grupos, páginas y cuentas de OAnon en Facebook e Instagram, supuestamente con más de 4,5 millones de seguidores sumados. De forma similar, en agosto de 2020, Facebook hizo un comunicado anunciando que habían eliminado 790 grupos vinculados a OAnon, junto con restricciones en más de 1.950 grupos más y más de 10.000 cuentas de Instagram. Una cuenta de Twitter supervisada para este informe ha ganado cerca de 400.000 seguidores en los últimos 18 meses; actualmente tiene más de medio millón de seguidores.

El apoyo a QAnon también se ha extendido a plataformas alternativas como Parler. Parler es una plataforma lanzada en agosto de 2018 que funciona como un híbrido de Facebook y Twitter. La plataforma afirma estar comprometida con la “libertad de expresión” y es popular entre los conservadores y algunos extremistas de extrema derecha en los Estados Unidos. Una de las cuentas de QAnon más populares en Parler tiene más de 108.000 seguidores (la red afirma tener 3,8 millones de usuarios14). 12 hashtags populares de QAnon se han utilizado en cientos de miles de publicaciones de Parler (parleys), incluyendo #WWGIWGA (234.000), #TheGreatAwakening (76.000) y #SaveTheChildren (50.000). Los partidarios de QAnon han sido fotografiados en muchos eventos desde que la conspiración comenzó a circular en 2018, incluyendo en mítines para el presidente Trump, e incluso en una protesta antistemas dirigida por la derecha en Berlín, Alemania, en agosto de 202015. La mercancía, incluidas las camisetas y las pegatinas para parachoques, está ampliamente disponible para su compra en línea.

En 2019, “QAnon: An Invitation to the Great Awakening” (“QAnon: una invitación al Gran Despertar”, un libro supuestamente escrito por 12 seguidores anónimos, estaba en la cima de varias listas de best-sellers en el minorista en línea, Amazon.

Documentales con alto valor de producción, realizados por los seguidores de QAnon, están disponibles en YouTube. El popular documental de QAnon “Out of Shadows” (“Fuera de las Sombras” ha obtenido más de 18 millones de visitas desde abril de 2020.

Por lo tanto, si bien es difícil poner un número específico al tamaño del apoyo de QAnon, es justo suponer que hay cientos de miles de personas que participan con el contenido de Q en línea, en los EE.UU., y el contenido se está extendiendo cada vez más a nivel mundial.

Incidentes de QAnon

Mientras que las teorías de conspiración a menudo son ignoradas como inofensivas, o vistas como no amenazadoras, ha habido múltiples incidentes que involucran a individuos que supuestamente han estado vinculados al movimiento Anon. Esto resultó en la publicación de un “Boletín de Inteligencia” del FBI de su oficina de campo en Phoenix, Arizona, en mayo de 201919. El boletín afirma que “las teorías antigubernamentales, basadas en la identidad y conspiración política marginal [son] muy propensas a motivar a algunos extremistas domésticos a cometer actividades criminales, a veces violentas”. El boletín hace referencia específica a varios incidentes en los que QAnon parecía influir en el perpetrador. Estos incluyeron a un hombre de Nevada que bloqueó el tráfico en el puente de derivación de la presa de Hoover, del cual se encontró que tenía armas y municiones en su vehículo. También incluyeron el incidente de Pizzagate de 2016, y clasificaron a QAnon como una teoría de la conspiración “Políticamente marginal “(Fringe Political”). Otros incidentes con presuntos vínculos con QAnon que han ocurrido antes y desde la publicación del boletín del FBI incluyen: un descarrilamiento de trenes en San Pedro, CA (marzo de 2020); el arresto de una mujer en Nueva York, que amenazó con matar a Joe Biden por su presunta participación en una profunda función estatal de tráfico sexual (abril de 2020); así como dos asesinatos separados y al menos dos casos separados de secuestro.

Candidatos Políticos de QAnon

A pesar de la peligrosa visión del mundo difundida por QAnon, hay múltiples candidatos que se postulan para cargos públicos en los EE.UU. en 2020 que han estado conectados a QAnon, incluyendo:

Lauren Witzke ganó las primarias del Senado republicano de los Estados Unidos para Delaware, y previamente ha sido fotografiada usando una camiseta QAnon y usando hashtags QAnon en las redes sociales.

Marjorie Taylor Greene es la candidata republicana al Congreso en el distrito 14 del Congreso de Georgia, refiriéndose a “Q” como “patriota” en un video de 2017. Greene está en carrera para ser elegida en el distrito fuertemente rojo.

Jo Rae Perkins ganó la nominación republicana para el Senado de los Estados Unidos en Oregon en mayo de 2020, expresando su apoyo a QAnon varias veces en las redes sociales.

Mark Cargile utiliza el hashtag #WWGIWG en su perfil de Twitter y es un retador republicano por un escaño en el 35o Distrito del Congreso de California.

En agosto de 2020, The Soufan Center publicó una reunión informativa estimando que hay hasta 77 candidatos del Congreso que buscan la elección en noviembre de 2020, que han defendido el discurso de QAnon. El presidente Trump y otros republicanos prominentes han indicado su apoyo a algunos de estos candidatos, mientras que otros miembros del Partido Republicano han pedido la denuncia pública de la conspiración.

¿Cuál es el futuro de QAnon?

QAnon sigue creciendo en popularidad, incluso cuando sus páginas, grupos y cuentas se eliminan de las redes sociales convencionales, y se empujan a espacios alternativos como Parler. Una encuesta del Pew Research Center publicada en septiembre de 2020 declaró que la conciencia de los estadounidenses sobre una colección de conspiraciones conocidas como QAnon se ha duplicado desde marzo, a aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses25. El aumento de la conciencia, junto con la fácil accesibilidad en las redes sociales, y la intriga convincente de una conspiración críptica y en evolución (y a veces salaz), puede sugerir que QAnon está aquí para quedarse por un tiempo más. El aumento de la legitimidad de los candidatos políticos, la advertencia del FBI de que es probable que inspire a los extremistas domésticos, junto con múltiples incidentes violentos documentados supuestamente inspirados por QAnon, también podría indicar que QAnon representa una amenaza peligrosa para la sociedad estadounidense. Como el fenómeno se está documentando en otros países, podría seguir teniendo un impacto creciente en las percepciones públicas del gobierno a nivel mundial y perjudicar la confianza pública en las instituciones financieras y políticas y en ciertos funcionarios gubernamentales.

El Centro Simon Wiesenthal

El Centro Simon Wiesenthal (SWC) es una organización judía global de derechos humanos, dedicada a investigar el Holocausto y el odio en un contexto histórico y contemporáneo. El Centro se enfrenta al antisemitismo, el odio y el terrorismo, promueve los derechos humanos y la dignidad, apoya a Israel, defiende la seguridad de los judíos en todo el mundo y enseña las lecciones del Holocausto para las generaciones futuras. Con una circunscripción de más de 400.000 hogares en los Estados Unidos, está acreditada como ONG en organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, la UNESCO, OSCE, la organización de Estados Americanos (OEA), parlamento latinoamericano (PARLATINO) y el Consejo de Europa.

Durante décadas, el SWC ha investigado la promoción del extremismo en los espacios digitales. El Proyecto De Terrorismo Digital y Odio ha elaborado anualmente un informe interactivo anual desde 1997. El informe se centra en decenas de miles de sitios web, detallando cómo Internet se ha convertido en una universidad virtual para el terrorismo y ha surgido como el centro neurálgico para la formación, el reclutamiento y las actividades terroristas en todo el mundo. El terrorismo digital y el odio se ha distribuido a agencias gubernamentales, activistas comunitarios, educadores y miembros de los medios de comunicación.