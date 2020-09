Israel endurece su reconfinamiento ante el aumento de casos de covid-19

El gobierno israelí anunció este jueves 24 de septiembre del 2020 un endurecimiento del reconfinamiento, con el cierre de sinagogas, restricciones a las concentraciones y reducción de los negocios abiertos, para frenar la propagación del coronavirus. Tras horas de discusión durante la noche, el gobierno de unidad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, reveló este jueves de mañana nuevas medidas para fortalecer el reconfinamiento que ha estado vigente durante casi una semana a causa de un aumento continuo del número de infectados por covid-19.

A partir del viernes a las 14:00 locales (11:00 GMT) , las sinagogas estarán cerradas, con excepción de Yom Kipur (día del perdón, que se celebra la noche entre domingo y lunes), y sólo los sectores laborales considerados “ esenciales ” podrán seguir en actividad.

Además, las manifestaciones y las oraciones al aire libre se limitarán a 20 personas, y deberán realizarse a menos de 1 km de su residencia. Estas medidas aún deben ser refrendadas más tarde este jueves por el Parlamento.

Las autoridades también deben decidir en la jornada el eventual cierre del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv, y los medios de comunicación citan una posible prohibición de salir al exterior, aunque sí regresar al país. “En estos dos últimos días hemos escuchado a expertos decir que si no tomamos medidas inmediatas y estrictas, caeremos en un abismo”, se destacó antes del inicio de la reunión del gobiernos.

“Decisiones difíciles para salvar vidas”. Según datos, Israel es el país del mundo con mayor índice de contagio por covid-19 en las últimas dos semanas, con un aumento de casos graves y hospitales desbordados, al punto de no aceptar nuevos pacientes. “Confusión total” No obstante, el ministerio de Finanzas advirtió que estas medidas han sido desastrosas para la economía del país. La tasa de desempleo ha aumentado en los últimos meses, y los partidos de la oposición y manifestantes han solicitado a las autoridades ayudas específicas para los sectores más afectados. El partido de extrema derecha Yamina, al que se le atribuye el segundo puesto en los sondeos recientes, afirmó que las nuevas medidas son “destructivas e irracionales”.

“A causa de las manifestaciones, (las autoridades) están empujando a centenares de miles de personas al desempleo y destruyendo la economía”, declaró en un comunicado Ayelet Shaked, diputada de Yamina, añadiendo que intentará cambiar las medidas en el Parlamento. “Quien piense que se puede trabajar cuando una pandemia arrasa, las muertes y los infectados aumentan, y que puede que no afecte a la economía, se equivoca”, alertó Netanyahu.

El primer ministro también es blanco de las críticas por parte del personal sanitario por su gestión de la crisis. “Cuando la tasa de contagio cayó (en mayo), el primer ministro Netanyahu dijo a la población que podía regresar a sus ocupaciones normales… Pero, una pandemia es como un maratón, funciona de manera diferente en ciertas etapas, pero no se puede dejar de correr”, afirmó este jueves el doctor Hagai Levine, miembro del equipo que asesora al gobierno. “Las decisiones se toman a partir de razones políticas y no por consejo de profesionales”, denunció en una discusión en línea con periodistas, acusando al gobierno de una “total confusión” en la gestión de la segunda oleada de contagios. Levine, director de un grupo de profesionales de la salud, también solicitó al gobierno que no haga exenciones para Yom Kipur y, por lo tanto, cierre las sinagogas, sitios cerrados y por lo tanto más propicios para la propagación del coronavirus.

“En tres días, la concentración más grande del mundo tendrá lugar en las sinagogas de Israel y con la bendición del gobierno (…) que envía el mensaje equivocado”, añadió Levine.