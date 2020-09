Encuentro Confidencial con Gloria Garcés

Gloria M. Garcés lidera la campaña #WeResolve para The Philos Project, y planificación estratégica de manejo de crisis y comunicaciones para diversos clientes con Nonagon Global. Recientemente finalizó su contrato con el Comité Anfitrión del Super Bowl LIV en Miami como Directora Senior de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Gubernamentales. Este rol incluyó el desarrollo de campañas sociales y comunitarias, abordando temas como el tráfico humano, proyectos de legado en las escuelas, y la protección del medio ambiente.

Antes de trabajar en torno al Super Bowl LIV, Gloria trabajó como Directora Ejecutiva de la oficina de EE. UU. y luego Directora de Medios y Alcance Comunitario, para la organización sin fin de lucro Fuente Latina que provée noticias y contenido diverso sobre Israel y el resto del Medio Oriente a los medios de comunicación de habla hispana a nivel mundial. Gloria se une a Fuente Latina tras desempeñar varios cargos para CNN Latino / Mira TV, como Productora Ejecutiva de dos programas de TV y Directora del Departamento de Relaciones Públicas de la cadena.

Garcés comienza su diversa carrera en CreatAbility, una de las primeras agencias de publicidad en los Estados Unidos enfocada en el mercado hispano y la primera en desarrollar el concepto “3DPR”, trabajando en la división de Relaciones Públicas para grandes marcas como Universal Studios, Marshall’s y NBC. Más tarde se convierte en una de las ejecutivas mas jóvenes de la industria de la música como Vicepresidente de One Voice Records, una compañía discográfica y distribuidora de música cristiana. A Gloria se le atribuye el cabildeo para que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS) incluyera las dos categorías para la música cristiana, que se agregaron a la premiación de los Latin GRAMMY desde el 2001. También fue propietaria de 1 Voice Management, una compañía de manejo de talentos musicales. Luego de una década en la industria de la música s contratada por un conglomerado de medios de comunicación basado en Inglaterra CVC La Voz, como Directora de Ventas y Mercadeo para la región de Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, donde crea una Conferencia Internacional de Medios de Comunicación para incrementar conocimiento y fomentar relaciones entre medios masivos de la región.

Gloria comenzó su viaje periodístico como presentadora del programa de televisión “A Todo Dar” en la cadena “Enlace”, que llegó a más de 70 millones de televidentes en los Estados Unidos y América Latina semanalmente. También trabajó en radio, presentando dos segmentos diferentes: “Saliendo del Rojo”, un programa de negocios que se transmitió en más de 300 estaciones de radio en América Latina, y “Haciendo el Bien”, centrado en la filantropía, que se emitió en el sur de Florida durante tres años. En el 2010, Gloria fue seleccionada para moderar el debate presidencial “Los Indecisos” en Guatemala, transmitiéndose en todas las estaciones de radio y televisión locales, así como también por todo el continente via TV Azteca. Desde entonces, Gloria ha escrito artículos periodísticos y de opinión que cubren diversos temas de interés local e internacional y ha sido colaboradora del programa “Fuentes Confiables” dirigido por Fernando del Rincón y transmitido por la cadena CNN en Español.

Antes de unirse a CNN Latino, Garcés trabajó como Directora de Protocolo y Relaciones Comunitarias para la oficina del Comisionado del Condado de Miami-Dade José “Pepe” Díaz, sirviendo como enlace con entidades militares, de negocios internacionales y comunidades de fe. En este rol, fue responsable por dirigir y ejecutar dirigió el “Desfile de Oro para Veteranos” en honor a los veteranos de Vietnam en la ciudad de Miami con más de 10,000 personas, que incluyó la producción de un documental que fue transmitido por el History Channel.

Su participación como voluntaria en diversas organizaciones caritativas y comunitarias se ha extendido por más de tres décadas. Recientemente, Gloria recibió el “Premio a la Innovación” en el área de la comunicación por parte de la organización WIZO y fue honrada con el Premio Mujer EVA en agosto del 2018 tras su participación en influir al Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para tomar la decisión de retornar la embajada de Guatemala en Israel a su Capital Jerusalén. En marzo de 2018, Gloria fue escogida por la Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Sandra Jovel, para ser quien tradujera la primera reunión entre el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el Presidente Morales, tras dicha decisión. En 2014, Garcés recibió el prestigioso Premio “Mujer Hispana de Distinción” y en 2012, la organización “Mujer de Conquista” le otorgó el “Premio a lo Extraordinario” en el área de Gobierno. Es miembro fundador de la Cámara de Comercio Cristiana de Miami y miembro de PhilanthroGUIA, una organización que ayuda a educar y promover el concepto de filantropía para los hispanos. Actualmente Garcés sirve voluntariamente en Consejos Ejecutivos para “Friends of the Israeli Defense Forces”, “Make-A-Wish Foundation” Israel-Miami Shared Appeal, “The Philos Project” Hispanic Advisory Board, “Israel

Bonds”, “Pathwaves Foundation” y “The Power of the Heels” Foundation.

Gloria se graduó con un Magna Cum Laude de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami con un título en Marketing. Estudió Periodismo Internacional en la Florida International University y se graduó del programa de liderazgo de Lifework Leadership.

Garcés nació en Guatemala, de ascendencia cubana, y vive en Miami con su hija Sofía.

