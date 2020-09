Milton Glaser, el diseñador gráfico que hizo historia con el logotipo de su Nueva York natal

Fue un ilustrador y diseñador estadounidense conocido sobre todo por sus diseños para discos y libros. Milton Glaser nació en el Bronx el 26 de junio de 1929. Sus padres, Eugene y Eleanor, eran judíos que habían inmigrado desde Hungría. Eugene era propietario de una lavandería y sastrería. Eleanor era ama de casa. Glaser estudió en la conocida Cooper Union entre 1948 y 1951 y, a través de una beca Fulbright, también estudió en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, en Italia, donde estuvo con el pintor Giorgio Morandi. Fundó con Seymour Chwast el Push Pin Studio para, en 1974, crear su propia compañía.

Creó más de 300 carteles entre los que se cuenta el famoso de Bob Dylan, un símbolo de los años sesenta. Glaser se dedicó al diseño editorial y a la identidad corporativa. En el primer campo trabajó para publicaciones como Paris Macht, L´Express, Esquire o Village Voice y La Vanguardia (1987-1989) para realizar un cambio en esta publicación coincidiendo con su paso al color.

El logotipo «I Love New York»

En identidad corporativa, desde finales de los setenta se encargó de un gran proyecto para la compañía Grand Union, una cadena de supermercados en los Estados Unidos. También creó el logo de DC Comics. En 1977 creó el conocido símbolo para la campaña I Love New York. El estilo de Glaser se caracterizó por el eclecticismo y estuvo influido por numerosas fuentes si bien siempre dio a la ilustración una importancia grande. Diseñó algunos tipos de letra, la mayoría de carácter decorativo y escasamente legibles, como reflejo de esta orientación suya muy alejada de la ortodoxia metodológica. Su concepción creativa se acercó más a la de un artista tradicional que expresa en su obra una particular visión del mundo.

En 1973 se publicó Milton Glaser: Graphic Design, una obra recopilatoria de su trabajo que ha tenido numerosas ediciones.

Las cosas del azar marcaron a Milton Glaser, siendo un niño, un primo dibujó un pájaro en una bolsa de papel para sacarle una sonrisa. “Casi me desmayé al comprender que se puede crear vida con un lápiz”, explicó a la revista Inc. en el 2014. “En ese momento decidí que esa iba a ser mi vida”, añadió.

Fue un diseñador gráfico que cambió el vocabulario de la cultura visual estadounidense en los 60 y los 70 con sus extrovertidos y luminosos carteles, revistas, portadas de libros o fundas de disco, obras entre las que figura el póster de Bob Dylan de 1967 como uno de los más notables.

Diseñó al trovador americano en un silueta con el cabello psicodélico y lo convirtió en referente. Glaser, que rediseñaría la maqueta de La Vanguardia , tenía ya tras de sí una larga carrera profesional cuando recibió el encargo que le ha dado más fama.

Corría 1977 y Nueva York salía de la crisis financiera que la había puesto al borde de la bancarrota. Para salir de esa oscuridad, de la que muchos vecinos escaparon a los suburbios, las autoridades estatales quisieron potenciar el turismo con un gran anuncio. A Glaser le pidieron que hiciera la propuesta del logo.

Cuenta la historia que presentó una idea y los ejecutivos dieron el visto bueno. Pero luego tuvo otra iluminación mientras iba en taxi por la ciudad, cuatro caracteres –I love (con el símbolo del corazón) NY– y los garabateó en un sobre roto con un lápiz rojo. La imagen, impresa en trazos negros y un corazón cereza, ha sido utilizada en múltiples versiones.

Ese diseño tuvo un papel decisivo en la transformación de la ciudad. “Estoy asombrado por lo que sucedió con esa simple idea”, subrayó en The Village Voice en el 2011. Ese sobre forma parte de la colección permanente del MoMA.

En el 2001, después de los trágicos atentados del 11 de septiembre, hizo una secuela que se imprimió en camisetas. Al diseño conocido le añadió “more than ever” (más que nunca), y una pequeña sombra en la parte inferior del corazón.

Milton Glaser, el hombre que hizo de la Gran Manzana una ciudad universal con su logo del amor a Nueva York –tres letras negras y un corazón rojo–, falleció en junio de 2020, el día de su 91 cumpleaños. Su legado quedará por siempre.

Extraído del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.