El Departamento de Comercio de EE.UU. ha agregado a cinco científicos iraníes a la lista de entidades que habilitan o ayudan al programa de desarrollo nuclear iraní. En otro aspecto, Pompeo, anunció también sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por desafiar el embargo de armas impuesto por la Organización de las Naciones Unidas a Irán.

Claudio Robelo, Coordinador del Programa de estudios sobre los Estados Unidos de la Universidad Católica Argentina, en diálogo con Radio Jai nos desarrolló sobre la sanción y qué le depara a los EE.UU. en las próximas elecciones.

Robelo explayó qué podría salir de las sanciones impuestas a los científicos iraníes y Nicolas Maduro en el caso que Trump este o no en la Casa Blanca: “Acá hay una cuestión interna de los Estados Unidos de cuáles son las capacidades que tiene el presidente y que es lo que puede hacer. Entonces, si bien se retiraron del acuerdo en 2018, ha perseguido una política de máxima fuerza en contra del régimen iraní, dentro de lo diplomático obviamente, esto tiene una doble dimensión, en primer lugar, ya hace varios meses que venía intentando reactivar las sanciones como un mecanismo de quiebre, que ya estaba dentro del cual se salieron, pero aun así los otros miembro que permanecieron en el acuerdo, como Francia o Inglaterra, negaron que se pudiera restablecer las sanciones por la vía oficial del acuerdo. Algo a destacar de todo esto es que no son sanciones a naciones si no a individuos, como a Maduro, al ministro de defensa y a diversos científicos”.

“Realmente hoy por hoy, la gestión Trump, está en un punto de inflexión, porque más allá de sus aciertos o desaciertos, les toco enfrentarse a una pandemia de dimensiones globales. Lo que generalmente eran cimbronazos que podía llegar a tener el sistema internacional, en esta ocasión también se suma la gestión de un presidente que es muy controvertido”.

Destacó el accionar de Trump dentro de su partido y los provechos que pudo sacar, alegando que ha dominado en cierta manera al partido Republicano, lo ha fagocitado, pero no solamente en las características internas del partido, sino también por las cualidades de su electorado en gran medida. Trump al ser un outsider podía apelar mucho más y mejor a un electorado desencantado hasta este momento.

“Es muy difícil que las propuestas electorales Demócratas puedan llegar a nuclear toda esa serie de demandas. Acá hay una transformación demográfica detrás de las elecciones en los Estados Unidos. Por un lado, tenes un partido Demócrata que cada vez es más pluralista y por ende tiene una campaña que trata de apelar a una agenda más pluralista, que está orientada a las mujeres, latinos, afroamericanos, pobres, entre otros. Esto en la faceta electoral es muy difícil de conciliar”, y continúo mencionando cuales son las ventajas de Trump dentro de las próximas elecciones: “Por el lado Republicano por el contrario apela a un grupo que, si bien viene franco de crecimiento dentro de los Estados Unidos, es mucho más compacto y es más fácil de apelar, esto tiene más valor porque las elecciones son voluntarias”.

