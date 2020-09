Israel se bloquea mientras el primer ministro amenaza con más restricciones

Los ciudadanos de Israel entrarán al Año Nuevo encerrados, luego de que el gobierno y el parlamento aprobaran este jueves un cierre que durará al menos dos semanas.

El cierre nacional comienza a las 2 pm del viernes.

La Knesset aprobó un bloqueo inicial durante dos semanas, que probablemente se extenderá a tres y posiblemente más.

“Nos encontramos ante el segundo cierre desde el inicio de la pandemia mundial de coronavirus”, dijo el jueves el primer ministro Benjamín Netanyahu durante un discurso televisado.

“Hemos determinado que uno de los criterios para las nuevas restricciones sería una bandera roja del sistema de salud, y se agitó la semana pasada”, dijo Netanyahu.

“Entonces, estamos imponiendo el cierre que comenzará mañana. Estamos haciendo todo lo posible para equilibrar la salud y las necesidades económicas “.

El primer ministro agregó que en los últimos dos días el país ha visto un aumento adicional de la morbilidad, así como un aumento en el número de pacientes gravemente enfermos.

El jueves por la mañana, el Ministerio de Salud informó 4.560 nuevos casos del virus el día pasado, y otros 3.843 entre la medianoche y el cierre de esta edición. Unas 573 personas estaban en estado grave, incluidas 149 intubadas. El número de muertos se disparó a 1.169.

“Tuve una conversación con el ministro de Salud, Yuli Edelstein, el comisionado de coronavirus, el profesor Ronni Gamzu y los otros expertos y les hice una pregunta: ¿Esta condición requiere que endurezcamos más las restricciones?”

Dijo que “no habrá más remedio que endurecer las restricciones”, pero que antes de realizar cambios en el esquema actual, los discutirá con sus compañeros ministros. “No solo impondré un cierre al Estado de Israel [sino] no dudaré en imponer restricciones si es necesario”.

Poco antes de la votación final de la Knesset y la sesión informativa, Netanyahu celebró una reunión urgente con Edelstein, Gamzu y un número limitado de ministros y expertos para discutir si endurecer las restricciones. La reunión se produjo después de un animado debate en la Knesset que cuestionó la efectividad del próximo cierre si la gente tiene tanta flexibilidad de movimiento.

Durante la reunión, se reveló, Gamzu explicó que, “No creo que un cierre a largo plazo sea la respuesta para manejar el coronavirus. Si estuviéramos en 2,000 casos por día y no estuviéramos en el período de los Altos Días Santos, no tomaría ningún paso como este, sino que simplemente usaría el programa de semáforos.

“El público no está con nosotros”, lamentó. “Tenemos que tener en cuenta la economía. Incluso si voy y le digo al público que habrá 1,000 muertos por coronavirus a la semana, no los convencerá. El público simplemente no está allí “.

Dijo que estima que el bloqueo en su formato actual probablemente solo reducirá el número diario de pacientes recién infectados a entre 3.000 y 4.000.

Edelstein respondió que “no habrá escapatoria de restricciones serias”. Dijo que el público está preguntando qué pasa después del encierro y “les decimos que podremos cortar las cadenas de la infección. Pero no estamos ahí. No podemos realizar el rastreo de contactos en 2.000 o 3.000 personas por día “.

El día anterior, Edelstein dijo en una reunión a puerta cerrada: “Consulté con todos los altos funcionarios, la mayoría de ellos con títulos avanzados y expertos en la materia, y les pregunté si existe la posibilidad de que la tasa de infección disminuya por debajo de estas condiciones. Para mi gran decepción, no encontré a nadie que fuera optimista ”.

Los ministros consideraron cambiar las restricciones incluso antes de Rosh Hashaná, pero decidieron que debería esperar hasta después de las vacaciones. Aún no está claro si intentarán endurecer las directivas antes o después de Yom Kipur. Las nuevas regulaciones podrían significar el cierre de sinagogas y mercados.

Durante la reunión del jueves del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, el subdirector general del Ministerio de Salud, Itamar Grotto, intentó defender los planes. Dijo que “nunca ha visto nada” como el coronavirus y que es un “virus que nos está engañando, y debemos cambiar nuestros métodos tradicionales de tratamiento”.

Dijo que el cierre que se pretende implementar el viernes a las 2 pm es diferente al anterior porque “hemos aprendido desde entonces que podemos llegar a un cierre abierto, más dinámico, similar al modelo que se probó en otros países. . ”

En cuanto a dar instrucciones al público, Grotto dijo que “el mensaje muy básico es quedarse en casa. Si no necesita salir por nada esencial, quédese en casa. Esa es la única forma de garantizar la seguridad del público “.

Temprano en el día, Edelstein se dirigió al público desde la sede de Shield of Israel en Airport City en un intento de explicar las decisiones que llevaron al cierre esperado. Dijo que es fácil señalar con el dedo a diferentes sectores o al gobierno, pero al final, “sin la ciudadanía no podemos triunfar” en la lucha contra el coronavirus.

Ya entonces, dijo que las restricciones podrían acortarse o ampliarse dependiendo de la tasa de infección.

“Actualmente estamos en una guerra por la paz civil”, dijo Edelstein. “Estoy inundado de preguntas sobre por qué permitimos el bosquejo de las oraciones. La respuesta es que las restricciones se aplican durante Rosh Hashaná y Yom Kipur. Dado este hecho, hemos aprobado con orgullo los minyanim [quórumes de oración] con todos los requisitos de la Cinta Púrpura para que todos los que quieran orar puedan escuchar el shofar o Kol Nidre, cada uno según su costumbre ”.

Dijo que el público debería dejar de preguntar por qué se permiten las oraciones y las protestas y, en cambio, preguntarse: “¿Qué puedo hacer para que estas restricciones funcionen y veamos una tasa de infección diferente?”

Dijo que la tasa de infección ha aumentado porque las escuelas abrieron el 1 de septiembre, afirmando que tiene los datos para mostrar que hay miles de estudiantes y maestros enfermos en todo el país. Edelstein enfatizó que el sistema médico está sobrecargado y con exceso de capacidad. Unos 3.519 médicos se encuentran aislados y 1.284 están enfermos de coronavirus.

“Piense en cómo estos números contribuyen a la carga sobre el sistema de salud”, dijo.

Mientras tanto, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que monitorea diariamente las tasas de infección por coronavirus de Israel, publicó un informe el jueves que predice un aumento significativo en el número de pacientes con coronavirus y el número de pacientes en condición grave y crítica. El informe también predice un aumento significativo de las muertes por coronavirus en los próximos días. Dijeron que esperaban entre 1.000 y 2.500 muertes adicionales solo durante el transcurso del cierre.

“Hasta ahora, las cifras han seguido modelos optimistas de infección como se esperaba, y debido a infecciones que ocurren principalmente en la población joven”, dijo el informe. “Pero en los últimos días ha habido un aumento en el número de pacientes críticos”.

Durante su conferencia de prensa, Edelstein abordó el retroceso contra la restricción de 500 metros, que los expertos médicos han dicho que no tiene valor epidemiológico. Dijo que está de acuerdo, pero “hay una lógica socio-gerencial muy clara en esta directriz y pido a todos que la mantengan. Porque sin él, todos visitaremos a nuestras familias, iremos a la playa y a los parques, y las restricciones seguirán ”.

Más tarde, el comité de la Knesset votó para cambiar el límite de 500 metros a un kilómetro, que es lo que pasó en la votación final. Ocho ministros votaron a favor del cierre y cinco en contra.

“La extensión a 1.000 metros es algo correcto e importante”, dijo MK Yaakov Asher, quien preside el comité de la Knesset. “Hay críticas de todo el público y el cierre no es fácil para nadie. La vida de todos va a salir mal. Debemos asumir la responsabilidad de nosotros mismos y pido a todos los ciudadanos que intenten superar esto juntos … Espero que haya autodisciplina y no necesitemos más restricciones “.

Durante la reunión, varios miembros de la Knesset se enfrentaron entre sí y con Grotto.

“¿Has perdido la cabeza? Esto no se parece en nada a un encierro ”, dijo la diputada Karin Elharrar (Yesh Atid) durante la reunión. “Es la devastación de nuestra economía. No debería haberse presentado 30 horas antes de implementarlo y entrar en bloqueo. He repasado las regulaciones. Lo más significativo cerrado son los negocios, sin haber discutido ninguna forma de compensación adecuada ”.

El gobierno solo aprobó y presentó el esquema para el cierre a la Knesset el jueves por la mañana.

Agregó que el encierro no disminuirá las tasas de morbilidad y que la policía no podrá hacer cumplir las restricciones.

“Las restricciones no tienen lógica para ellos”, concluyó.

Con respecto a la aplicación, la Policía de Israel se hizo eco de los comentarios de Edelstein sobre la importancia de que el público demuestre su responsabilidad, pero dijo que hará cumplir el cierre de la mejor manera posible.

“Estamos ante una misión nacional. Es importante que el público comprenda que, si bien la responsabilidad recae en la policía con respecto a la aplicación de la ley, también recae en el público ”, dijeron los oficiales de policía al periódico hermano de The Jerusalem Post, Maariv.

“Solo uniendo fuerzas y siendo responsables podremos completar la misión y erradicar el virus”, dijeron.

“No estamos en contra de los ciudadanos”, agregaron los funcionarios. “Si alguien busca violar las restricciones, definitivamente puede encontrar formas de hacerlo. Pero no podrán engañar al virus o al público … Esta es una operación delicada y somos conscientes de eso “.

La Policía dijo que ha estado trabajando en programas especiales de capacitación durante los últimos días para manejar mejor el desafío.

Habrá 7.000 oficiales desplegados en todo el país para ayudar a hacer cumplir el cierre y 1.000 soldados. Se instalarán cerca de 40 barricadas interurbanas en las entradas a las ciudades, así como en docenas, si no cientos, de otros lugares en todo el país.

La policía dijo que el enfoque de su trabajo será detener las grandes concentraciones en lugar de los perpetradores individuales.

Las multas van desde 500 NIS por viajar más de un kilómetro por una razón no aprobada hasta 5,000 NIS por romper el aislamiento.