“En Argentina hay un éxodo de 9 mil millones de dólares”

Con el paso de los meses durante una cuarentena que parece no tener fin ha surgido a lo largo de la pandemia, un éxodo enorme de capitales y de personas con cierto poder económico, desde Argentina hacia Uruguay. Todas estas empresas y personas podrían haber contribuido en su país, pero ante la situación alarmante en la economía argentina decidieron emigrar.

Desde Radio Jai nos comunicamos con Alberto Asseff, titular del partido UNIR, para que nos explique el porqué de la situación económica argentina y de este éxodo que se ha dado de manera tan progresiva.

“Es un viejo problema argentino que data de medio siglo como mínimo con respecto a la fuga de capitales y de migración, no por nada hay 2 millones de argentinos en el exterior”, y continuó explayando por qué la población argentina lo único que tiene en la cabeza es salir del país: “A esta altura hay como una especie de resignación de muchísimos argentinos, sobre todo aquellos que han estudiado y una capacidad emprendedora, porque no pueden entender el castigo hacia el emprendedurismo en el país, que no se lo incentive o por lo menos que directamente se les permita con libertad hacer lo que les parezca conveniente sin ponerle el pie sobre la cabeza con cada vez más impuestos y más presión”.

Nos comentó sobre el interés de Uruguay sobre la población argentina: “En Uruguay siempre están pendientes de la Argentina, aunque digan lo contrario, obviamente por razones sociopolíticas. Este país ya convocó a los argentinos con poder económico y no los invito a que inviertan en propiedades, directamente los incita a residir, y hay 3 mil que ya se han instalado en Uruguay, con la nacionalidad de este mismo país y domicilio fiscal. Si hacemos un cálculo de esos 3 mil por 380 mil dólares cada uno estamos hablando de un éxodo de una cifra multimillonaria de 9 mil millones de dólares y lo más grave es que hay 70 mil argentinos en lista de espera para obtener la cédula”.

Alberto explicó que estos 380 mil que se van del país significa un proceso de desinversión, en algunos casos son personas que tenían sus ahorros guardados en una caja de seguridad porque no sabía cómo invertirlo, pero muchos de otros casos, con la venta que realizaron de su departamento que tenían en Argentina los invirtieron en un departamento de Uruguay. Ese proceso de desinversión es muy sombrío en un país que no puede crecer solamente con la emisión monetaria.

Nos relató la situación que le paso hace poco tiempo en un programa: “Ayer estuve en un programa donde me alarmó como hablaban del estado y el rol que va a tener ahora y en la post pandemia, yo en ese momento les dije lo que ustedes están diciendo, es exactamente lo contrario de lo que la argentina necesita y es alarmante lo que ustedes están planteando, porque están pontificando en favor de que el estado sea el gran actor y acá tendría que haber alguien con mínima racionalidad que diga que el gran actor tiene que ser la sociedad privada, esto es así en el mundo entero, pero por supuesto que el estado tiene que regular alguna situaciones”.

“Cuando YPF estaba en manos del estado en la época previa a su privatización, que hay que reconocer que fue una pésimo el manejo de la misma, más que todo por la manera en la que se lo hizo a esta privatización, era la única empresa petrolera del mundo que daba perdida”, concluyó Asseff dando su parecer sobre la intervención del estado en las empresas.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.