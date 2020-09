Rivlin se disculpa por la incapacidad del gobierno para controlar el coronavirus

En vísperas del segundo bloqueo en Israel por el coronavirus, el presidente Reuven Rivlin se disculpó el miércoles por la noche en un discurso televisado a nivel nacional por la incapacidad del gobierno para manejar la pandemia.

“Sé que no hemos hecho lo suficiente como líderes para merecer su atención. Confiaste en nosotros y te decepcionamos ”, dijo.

“El anuncio del encierro significa que nuestra capacidad para vivir juntos, celebrar juntos, llorar juntos, orar juntos, satisfacer nuestras necesidades humanas más básicas juntos, todo esto se ve perjudicado. Estoy compartiendo estos sentimientos con ustedes y, al mismo tiempo, me gustaría que levantemos la cabeza y creamos ”.

El martes se diagnosticaron unos 5.523 nuevos casos del coronavirus, la mayor cantidad diagnosticada en un día. Se realizaron 57.165 pruebas el martes.

El miércoles temprano, el gobierno anunció que todas las escuelas israelíes, excepto la educación especial, cerrarán el jueves, un día antes del cierre, citando la rápida propagación del coronavirus a maestros y estudiantes.

El cierre llega con Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, el viernes por la noche.

Rivlin pidió a los líderes políticos del país que “hagan todo lo posible para restaurar la confianza personal, médica y económica de nuestros conciudadanos. Esta es una segunda oportunidad y debemos aprovecharla porque me temo que no tendremos una tercera ”.

“Mis compañeros israelíes, no se puede vencer a la corona solo, pero nadie puede vencerlo sin ustedes. Creo en esta gente; Creo en nuestra capacidad para prevalecer. Me gustaría pedirles que crean en la capacidad de este pueblo para prevalecer. Este es el momento de seguir las instrucciones, de cuidar de ustedes mismos y de sus seres queridos, de unir sus manos para ayudar a quienes los rodean y que necesitan ayuda. Porque no tenemos otra tierra, no tenemos otro país, no tenemos otras personas y no tenemos otro camino ”.