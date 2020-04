Lieberman, Netanyahu y Rivlin: Los políticos que rompieron la cuarentena

Lieberman también recibió a su hijo en el Seder: “La decisión de cerrar el cierre general de la Pascua es un escándalo”

Al igual que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin, el miembro de la Knesset y líder del partido Israel Beytenu, aparentemente también violó las directivas del Ministerio de Salud durante Pesaj.

Después del primer ministro Netanyahu y el presidente Rivlin, resultó ser que Avigdor Lieberman (de 61 años) también recibió a su hijo en el Seder de Pesaj, a pesar de las directrices para evitar a toda costa la salida de las casas y la solicitud del Primer Ministro de hacer el Seder únicamente con el núcleo familiar.

La oficina de Lieberman no aceptó ni rechazó las órdenes de Netanyahu: “La decisión de Netanyahu y Leitzman de imponer un cierre general de todos los ciudadanos en la víspera de Pascua, como una solución a los fallos de pruebas en curso, por un lado, y espera complacer a los ultraortodoxos, por el otro, es un escándalo”.

La semana pasada, el presidente del estado de Israel, Reuben Rivlin (de 80 años), pasó la noche con su hija, su pareja y dos niños alojados en su residencia de Jerusalem, según informes. También se supo que los familiares del Presidente se habían sometido a pruebas para detectar el coronavirus y todos dieron negativo.

La Casa del Presidente enfatizó que desde la muerte de su esposa Nehama, uno de sus familiares se ha quedado con él regularmente los sábados, feriados y lo ha acompañado en sus vuelos al extranjero, principalmente para ayudarlo con sus necesidades personales, y permitirle contactar factores relevantes relacionados con su trabajo cuando fuera necesario.

Sin embargo, la decisión del presidente Rivlin de hospedar a su hija en su morada durante el Seder, generó una gran indignación, especialmente entre los adultos que tuvieron que pasar la noche festiva sin sus familiares. El presidente Rivlin se disculpó por esto, diciendo: “Leí las duras reacciones al hecho de que mi hija me acompañara durante las vacaciones, y entiendo la mayoría de ellas. Desde entonces, consolar a mis hijos me ha ayudado mucho en mis asuntos personales, y también en el trabajo necesario como contactos durante las vacaciones y los fines de semana cuando mi oficina no tiene personal. Entiendo que si no conoce la agenda como presidente, es difícil de entender y lo lamento”.

Durante las vacaciones, se produjo una tormenta después de que Avner Netanyahu fuera fotografiado junto a su padre, el primer ministro Benjamin Netanyahu (de 70 años), en la residencia oficial en Jerusalem. Muchos en las redes se han preguntado cómo Netanyahu está pidiendo al público que no traiga el Seder a casa para los miembros de la familia que no viven allí, y al mismo tiempo su hijo Avner celebró Pesaj con él.

El Primer Ministro ha pedido reiteradamente a los israelíes que mantuvieran el orden en un formato limitado. “Solo se requiere que tengas un Seder y una Pascua con el núcleo familiar “, dijo en su declaración a los ciudadanos israelíes el

1° de abril. “Es decir, solo con aquellos que ya están contigo en casa, porque un Seder pequeño es un Seder seguro … No traigas a casa al hijo estudiante que está en Beer Sheva, Galilea o en cualquier otro lugar, y que no está en casa, o la hija del soldado”.

Después de la tormenta en las redes, se emitió una declaración oficial en nombre del “Medio Ambiente del Primer Ministro” para rechazar las acusaciones contra Netanyahu. “Durante el último mes, Avner se ha estado quedando todos los días durante muchas horas en la residencia del Primer Ministro y en su apartamento, que está adyacente a su residencia, dentro del complejo seguro”, dijo el comunicado. “Avner sigue las reglas del Ministerio de Salud y no va a ningún lado. La foto fue tomada durante el último día del aislamiento y después de que se realizara una prueba y el resultado saliera negativo”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.