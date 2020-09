“A los palestinos no les hace ningún bien el hecho de que hayan atacado cuando se firmaba el acuerdo de paz en la Casa Blanca”

Mientras que en Washington en el día de ayer se estaba llevando a cabo la ceremonia en la que se firmó el acuerdo de paz entre Israel y los dos países del Golfo, Émiratos Árabes Unidos y Bahrein, desde Gaza decidieron al parecer manifestar en forma directa la oposición que ya han expresado en repudio de la paz. Para conocer cómo fue este momento dialogamos con Mario Sinay, ciudadano en Ashkelon, en el sur de Israel.

“Como la gran mayoría de los israelíes festejando un acuerdo de paz estábamos mirándolo por la televisión, en el momento en que Netanyahu empieza su discurso suenan las alarmas por la televisión. Nosotros vivimos en Ashkelon así que inmediatamente sentimos la alarma roja, tuvimos que ir corriendo al refugio, y luego volvimos con una sensación de frustración de que esto haya pasado, a pesar de que el sistema israelí funcionó, pero causó daños y heridos en la ciudad de Ashdod”, contó Sinay.

Anoche, terroristas palestinos de Gaza lanzaron dos cohetes contra las ciudades de Ashdod y Ashkelon durante el discurso del ministro de Exteriores de Emiratos en la ceremonia de la firma de los acuerdos de paz en Washington. Un hombre de 62 años, que se dirigía a distribuir alimentos para las familias necesitadas sufrió heridas de gravedad. Su estado desmejoró durante la noche y fue puesto en la sala de terapia intensiva.

Sinay comentó que en lo personal no esperaba que ocurra esto: “Creo que fue un acto simbólico de parte de ellos (Gaza) que demuestra su frustración, su sensación de ser traicionados. Nada bueno les puede pasar, quedan cada vez más aislados y ningún bien les ha hecho haber atacado a Israel en el momento que se estaba firmando el acuerdo de paz en los EEUU”.

Cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada resultaron con heridas leves por las esquirlas junto a un centro comercial de Ashdod como resultado de la caída de un cohete palestino. Ocho personas fueron atendidas en estado de conmoción.

“Yo no me pienso mover, esta es mi casa, este es mi lugar y aquí me pienso quedar, hoy todo el territorio de Israel está bajo cobertura de los misiles ya sean del Líbano, de Siria, del Hamas en la Franja de Gaza o de Irán”, resaltó Sinay.

“Yo que soy opositor al gobierno, no creo que el gobierno se desentienda. Entendemos todos que esta es una situación muy compleja, en desproporción en la puerta que tiene Israel y la que tienen ellos, nosotros tenemos aviones y ellos tienen globos. La solución no es militar, hay que buscar otro tipo de solución. Por supuesto que el camino es el de la paz pero como siempre los palestinos no pierden la oportunidad”, indicó Sinay.

“Hay que sentarse a tratar de llegar a un acuerdo de paz. Hoy en día se la ve muy lejana la posibilidad de que los palestinos comprendan que ese es el único camino. Y de repente el mundo árabe está mostrando que el camino es el entendimiento, como lo hizo los Emiratos, como lo hizo Bahrein y como anunció ayer el presidente de los EEUU, que probablemente puedan venir 4 o 5 más en muy poco tiempo”.

En 48 horas entraremos en una cuarentena nacional hasta después de Simjat Torá, es complicado, el gran problema es que hay una discusión interna entre los profesionales, los mismos doctores. “No se ponen de acuerdo sobre si es necesario, o si va a funcionar. La lógica dice que la cuarentena y las restricciones son necesarias y que probablemente vayan a ayudar, pero hay posturas profesionales, de médicos de muy alto nombre, que opinan lo contrario”, finalizó Sinay.

