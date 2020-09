En la Casa Blanca, este 15 de septiembre quedaron sellados los históricos Acuerdos de Abraham, con los que Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estos pactos servirán para la consecución de la paz en Medio Oriente.

Carlos Gurovich, periodista en Israel, en diálogo con Radio Jai nos comentó la repercusión que tuvo este histórico acuerdo.

“Como sabrán, Israel es un país donde no te podés aburrir nunca. Lo más importante fue el evento de ayer, luego de 26 años sin una ceremonia similar, hubo una firma de acuerdo/paz con 2 países árabes al mismo tiempo en la Casa Blanca, es una imagen que quedará guardada en la retina de todos. Esto afecta a países como Arabia Saudita y sobre todo a Irán”. Continuó desarrollando el problema que genera este acuerdo con sus vecinos palestinos: “Después por otro lado tenemos representantes en el Líbano y en sur de Gaza que ayer no quisieron estar ausentes de esta ceremonia y por eso bombardearon una zona de Israel, uno de esos misiles cayó a 10 cuadras de mi casa, destrozando un centro comercial y la entrada del mismo donde suelo hacer las compras. Esto para recordarnos que por más que haya grandes cambios, en el día a día seguiremos teniendo las mismas dificultades de siempre”.

Nos explayó sobre la actualidad del país en relación al Coronavirus, alegando que están en una situación muy complicada, ayer se registraron más de 5.000 casos y por lo tanto a partir del viernes, al medio día, Israel va a 3 semanas de confinamiento total. Esta mañana anunciaron que hospitales del norte de Israel tienen la capacidad colmada y por lo tanto piden desplazar a los pacientes de Coronavirus hacia los hospitales del centro del país que todavía tienen un alto porcentaje de camas disponibles para atender a los enfermos.

Carlos aclaró cual va a ser, según su pensamiento, la decisión que van a tomar las fuerza de seguridad en el país durante el confinamiento: “Mi sensación es que va a haber un intento de las fuerzas de seguridad de imponer la restricción por 2 motivos: el primero porque quizás a nivel salubridad es lo que se necesita; y segundo porque dentro de la población israelí hoy hay muchas personas que están en contra de este nuevo confinamiento, ya han anunciado por ejemplo varios dueños de restaurantes que no van a cerrar. Por esto las fuerzas de seguridad van a hacer un acto de fuerza y van a hacer que se cumpla al máximo las ordenanzas, lo que sin duda generará fricciones”.

Sobre las personas que quedaron entre las fronteras de Bielorrusia y Ucrania explicó lo siguiente: “Cuando se mezcla la política con aspectos sanitarios los que pagan el pato son los ciudadanos, más allá de si era necesario o no ellos sabrán. Ayer las imágenes eran de cientos de Judíos Ortodoxos que estaban tirados a los costados de la ruta porque la policía ucraniana no los dejaba salir ni avanzar, estaban ahí estancados. ¿Cuál va a ser el destino de ellos? no sé porque Ucrania no los va a dejar avanzar para volver a Israel y este último el viernes entra en confinamiento total”.

