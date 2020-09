Marcha por la vida: “El shock de no viajar fue para todos”

En un año tan particular, Marcha por la Vida seguramente necesitará adaptar sus programas, una tarea que, seguramente, no habrá sido sencilla. Sobre este y otros temas conversamos con Alejandra Tolcachier , que es la coordinadora de las actividades en la Argentina, pues no es lo mismo marchar que realizar un evento on line.

Dijo Tolcachier que “como todos sabemos, por la pandemia se suspendieron todos los viajes y los proyectos que tengan que ver con estar en “algún lugar”, por ello Marcha se posterga para el próximo año, pero como es un proyecto educativo, no solo un viaje, lo que mantuvimos y estamos realizando son muchas actividades en relación al programa, que al no tener la restricción del número de viajeros están abiertas a todo el público interesado en seguir profundizando sobre la temática de las Shoa, la de Israel y seguir luchando contra el negacionismo y el antisemitismo; es decir que todas nuestras acciones y propuestas educativas están destinadas a este público en general”.

Respecto a como tomaron los posibles marchistas esta frustración expresó Tolcachier que “el shock de no viajar fue para todos y esta pandemia cambio un montón de costumbres, modos y actividades que venía realizando cada uno en su vida particular y en la comunitaria. Nosotros decidimos que la pandemia no nos paralice y que el viaje no logrado no sea un impedimento para seguir profundizando, sino una oportunidad para retomar actividades y proyectos que teníamos pendientes a través de las redes, que facilitan el acercarse a diferentes lugares. Esto potenció de alguna manera la búsqueda de cuestiones positivas y los aspectos que podíamos encarar con las redes y a la distancia”.

En relación al año que viene, Tolcachier explicó que trabajan paso a paso porque, “la realidad es que constantemente hay mucho movimiento en el mundo y las cuestiones no dependen solamente de la Argentina, existen países considerados verdes o rojos y con cuarentena o sin ella, entonces no puedes crear sino esperar que las cosas en el resto del mundo puedan volver, o no, a una cierta normalidad; por eso nos concentramos más en el hoy y en los eventos que se puedan hacer ahora”.

Sobre como participar en las actividades de Marcha por la Vida, su coordinadora explica que “puede ser a través de Instagram, de facebook y de nuestra página web (www.marchaporlavida.com.ar) donde tenemos algunos proyectos interesantes. Hicimos uno, por spotify en el cual convocamos a diferentes expertos en la temática de la Shoa organizándolos en tres temporadas. En la primera se abordó su cronología, en la segunda se abordaron temas generales, como los niños durante la shoa, los sobrevivientes, los justos y los perpetradores; y en la tercera se enfatizó sobre el recuerdo y la transmisión a través de las instituciones y la memoria permanente de lo sucedido. Para ello hemos convocado a nuestros guías, a historiadores, los del museo de acá y los de Yad Vashem, muchas voces diferentes para acercar a trabajar la temática. El proyecto lo encuentran en spotify y en Apple. Es el primer podcast en español sobre la Shoa. Es súper interesante porque son programas cortitos, entre 45 minutos y 1 hora y no se debe seguir un orden determinado sino que cada oyente puede elegir lo que quiere escuchar o profundizar. La verdad es que nos gustó mucho hacerlo y el proyecto hace 2 semanas fue declarado de Interés Educativo por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad”. “También continuamos, comentó Tolcachier, con las capacitaciones de nuestros guías, profundizando algunos aspectos, con temáticas de Polonia específicamente y estamos preparando. 2 actividades muy interesantes. Una es en noviembre cuando se conmemora el pogróm del 38, conocido por los nazis como la kristallcacht, o la noche de los cristales rotos; y vamos a preparar junto con las organizaciones que se sumaron a este evento acá y a nivel internacional, actividades para el transcurso de esa semana, pues no queremos que sea un evento del 9 al 10, sino que haya muchas propuestas que puedan participar, como un zoom, diferentes campañas de actividades nacionales e internacionales, como la de Iom Hashoa, con placas que se iluminaron en Birkenau.

“Todo esto ya lo estamos a trabajando desde Marcha International y desde Argentina en lo particular. El otro proyecto en el que estamos pensando es la celebración de los 30 años de Marcha por la Vida en la Argentina, en el año 2022, para traer nuevamente las voces de los marchistas que participaron durante estas 3 décadas”, finalizó Alejandra Tolcachier.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.