Coronavirus en Israel: “Debería volver a cerrarse todo”

Isi winicki, periodista de Por Israel, desde Beer Sheva, y en medio de una gran ola de calor, conversó con radio Jai acerca de la situación sanitaria, de cómo se preparan para los Iamim Noraim (las Altas Fiestas), en momentos en que el número de contagios aumenta de manera preocupante.

Winicki contó que se está tratando de reglamentar la asistencia a las sinagogas para los servicios religiosos, para evitar la propagación del virus, sería la de limitar al número de veinte personas, y no permitir la entrada a las personas que pertenezcan a grupos de riesgo. Sin embargo, dijo, siempre hay sectores que no acatan las reglas, como grupos de ultraortodoxos quienes directamente afirman que no les interesan las regulaciones del gobierno, y afirmó que al mismo tiempo, hay otros grupos que no son ortodoxos ni tampoco judíos quienes tampoco respetan las reglas.

“Los noticieros mostraban estos días las imágenes del festejo de una boda en una ciudad árabe en la que participaron más de 500 personas, sin respetar las distancias y sin uso de barbijo”, ejemplificó y que asimismo, hay rabanim que llaman a no respetar las normas del gobierno, a pesar de que los rabinos jefes -askenazi y sefaradí-, ordenan su cumplimiento.

También se ve en Tel Aviv esto de incumplir las reglas: La gente colma las playas, asiste a manifestaciones multitudinarias, y allí tampoco se cumple el distanciamiento y el uso de barbijo. Y todo eso provoca esta propagación””.

Isi dejó entrever que la política se mezcla a la hora de acatar las normas que establece el gobierno, quien muchas veces depende de ciertos partidos, y que debido a ello, no se ve en situación para exigirles cumplir las normas sanitarias, porque, de hacerlo – supone – amenazarían con retirar su apoyo al gobierno, ”me duele decirlo , pero hay un pequeño grupúsculo que extorsiona al gobierno” y señaló que para él, “la única solución, sería la cambiar urgentemente el sistema electoral”.

Acerca de lo que se debería hacer frente a este gran aumento de casos de covid, el periodista opina que debería volverse a cerrar todo, volver a la primera fase, como en el mes de marzo, que ese cierre total hizo que se pudiera controlar la situación, Reconoce que eso sería muy complicado hacerlo ahora, pero que es mucho más complicado es que se hayan haber registrado 3425 casos las últimas 24 horas: “algo habría que hacer”, indicó. Y opinó que el toque de queda que se estableció en las llamadas ciudades rojas, es absurdo, que se deberían haber cerrado totalmente.

El toque de queda comienza esta noche y según el listado que se dio a luz, la mayoría que aparecen, son ciudades árabes; y aquí el periodista se ocupó en señalar el hecho de que al principio de la pandemia, no había instrucciones en idioma árabe, solo en inglés y en hebreo, que eso pudo haber provocado la disparada de casos, y un segundo motivo, señala es que la comunidad árabe desconfiaba y no acató las reglas, a pesar de los intentos de los representantes de la Lista Conjunta de convencerlos de hacerlo. Por ello, la mayoría de las ciudades que se cierran, son árabes.

