El compositor que se inspiró en el atentado a AMIA para su canción más famosa

Victor Daniel es un compositor argentino judío de 71 años. Actualmente vive en Miami y es conocido por componer la famosa canción “La vida es un carnaval”, interpretada por Celia Cruz. Lo emocionante es que Daniel se inspiró en el atentado a la AMIA en 1994 para escribirla.

Es además, cantante y músico. A quien le llegó el éxito por ser el autor del recordado tema interpretado por Celia Cruz. Es un judío sefardí, ganador de 2 Grammy Latinos, 2 veces nominado al Óscar como mejor autor de banda sonora de la películas. Actualmente, sigue trabajando y componiendo.

“Yo predico algo… es bonito pasar por esta vida y dejando huellas”, dijo el maestro quien ha dedicado hasta ahora más de 40 años de su vida a la música, dejando “huellas” imborrables en la memoria de distintas generaciones.

En julio de 1994 estaba en Venezuela, y una semana antes había ocurrido el atentado al edificio de la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina) en Buenos Aires, dejando una gran cantidad de muertos con el resultado de muchísimas familias destruidas.

Una señora dijo por la televisión que se encontraba muy sola ya que había perdido a su familia. “Sus palabras y su llanto me conmovieron. De alguna u otra manera yo le decía a través de la pantalla: ‘Señora, nadie está solo en el mundo, siempre hay alguien detrás de usted’. Entonces, ahí me senté en el piano y comencé a componer la canción”.

Cuatro años más tarde, en 1998, la cantante cubana Celia Cruz interpretó la canción que se ha convertido en un himno universal y atemporal.

Fue en Cali, Colombia, donde la melodía se descubrió para el mundo. Victor Daniel tiene muchas anécdotas relacionadas con “La Vida es un Carnaval”. Por ejemplo, cuando el entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana, antes de condecorar a Celia Cruz, quiso dar un pequeño discurso en su honor, sacó de su bolsillo una hoja de papel, y leyó la letra de la emblemática canción.

O el día que Fernando Botero, el reconocido pintor colombiano le solicitó al Príncipe de Mónaco que la cantante cubana cantara la popular canción durante un concierto celebrado que tuvo lugar en ese país.

Todo aquel

Que piense que la vida es desigual

Tiene que saber que no es así

Que la vida es una hermosura

Hay que vivirla

Todo aquel

Que piense que está solo y que está mal

Tiene que saber que no es así

Que en la vida no hay nadie solo

Siempre hay alguien

Ay, no hay que llorar (No hay que llorar)

Que la vida es un carnaval

Que es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay, no hay que llorar (No hay que llorar)

Que la vida es una carnaval

Y las penas se van cantando

Oh oh oh ay, no hay que llorar (No hay que llorar)

Que la vida es un carnaval

Que es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay, no hay que llorar (No hay que llorar)

Que la vida es un carnaval

Y las penas se van cantado

Todo aquel

Que piense que la vida siempre es cruel

Tiene que saber que no… nunca lo estás sólo

Hay que vivir cantando, Dios está con él…

