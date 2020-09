Amazon recibe críticas por la venta de camisetas alusivas al Holocausto

Amazon se enfrenta a nuevas críticas por la venta de artículos ofensivos en su plataforma. Un importante grupo educativo sobre el Holocausto pide que se retire una novedosa camiseta con una estrella amarilla y la palabra alemana para “judío”.

El artículo, comercializado por el fabricante Never Again Co a £14.99, se describe como un “Regalo de recuerdo” y una forma de “honrar a las víctimas del Holocausto” [sic]. Karen Pollock, jefa ejecutiva del Holocaust Educational Trust, dijo al Jewish Chronicle el lunes: “Una y otra vez hemos dejado claro a Amazon que la venta de artículos que trivializan el Holocausto es inaceptable.

Es incomprensible que este artículo se venda bajo camisetas ‘novedosas’”. “El Holocausto no fue algo para crear mercancía con fines de lucro, fue el asesinato sistemático de seis millones de hombres, mujeres y niños judíos. Este artículo debe ser eliminado – y una vez más imploramos a Amazon que tome este tema en serio y reevalúe sus políticas”.

La ex-actriz de EastEnders Tracy Ann Oberman apareció para criticar a Amazon el lunes, tuiteando: “¿Esto es una broma? @AmazonHelp. Saca alguna novedad de Slave Manacles ya que estás en ello”.

Este es el último incidente que involucra a Amazon para provocar la ira de la comunidad, con el sitio web obligado a retirar varios libros de propaganda nazi en febrero después de provocar una reacción violenta.

Además del comercio electrónico, Amazon generó una controversia a principios de este año por su representación ficticia del Holocausto en su serie “Hunters”, que incluía una escena que representaba un juego de ajedrez humano.