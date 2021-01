Falleció Itzchak Belfer, el último de los niños del heroico Janusz Korczak

El artista y escultor Yitzhak Belfer, el último huérfano sobreviviente de Janusz Korczak, falleció anoche a la edad de 98 años.

Belfer era estudiante en el orfanato de Korczak y Stefania Wilczynska (“Sra. Stepa”) en Varsovia desde los siete años. Y hasta los 15 años. Tras la conquista de Polonia por Alemania huyó a Rusia, y más tarde incluso se unió al Ejército Rojo.

Una de las muchas obras de Belfer, y una de las más famosas, es un monumento a Janusz Korczak y sus “chicos” en Ginzburg, Alemania. “Al principio no quería ningún contacto con Alemania”, dijo en el pasado, “pero hace 20 años el presidente de la Asociación Alemana de Janusz Korczak se me acercó y me convenció de hacer este monumento”.

Janusz Korczak, nacido bajo el nombre de Janusz Goldszmidt nació el 22 de julio de 1878 o 1879 en Varsovia y murió el 7 de agosto de 1942, asesinado en el campo de exterminio nazi de Treblinka.​

Nacido en el seno de una familia judía bien integrada a la sociedad europea y defensora de los valores de la Haskalá, Korczak fue médico pediatra, pedagogo, escritor, publicista, activista social y oficial del Ejército Polaco.

