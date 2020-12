El Chelsea lanza exposición sobre atletas judíos y el Holocausto

Encabezado por el propietario del club de fútbol Roman Abramovich, ’49 Flames ‘presenta conmovedores perfiles y declaraciones de figuras prominentes de todo el mundo del deporte y más allá.

El Chelsea Football Club, en asociación con Jewish News y el renombrado artista callejero israelí británico Solomon Souza, lanzó el miércoles la exposición “49 Flames – Jewish Athletes and the Holocaust”.

El año pasado, el propietario del Chelsea, Roman Abramovich, encargó a Solomon Souza la creación de un mural conmemorativo de jugadores de fútbol judíos que murieron durante el Holocausto. La pieza final se presentó durante un evento en Stamford Bridge para observar el Día Conmemorativo del Holocausto 2020.

El club ahora ha trabajado con Souza para desarrollar una exhibición ampliada con atletas judíos que fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación de arte y la exhibición virtual son parte de la campaña Di No al Antisemitismo del Chelsea FC y están financiadas por el propietario del club, Roman Abramovich.

El nombre “49 Flames” se refiere al número de medallistas olímpicos que fueron asesinados durante el Holocausto.

La exposición tiene como objetivo contar la historia del Holocausto a través de los ojos de los atletas judíos. De los 15 atletas presentados, los perfiles incluyen a Alfred Flatow y Gustav Felix Flatow, medallistas de oro judíos alemanes en los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896. Los primos, ambos gimnastas, morirían de hambre en el campo de concentración de Theresienstadt. También aparece la atleta de pista y campo judía alemana Lilli Henoch, quien estableció cuatro récords mundiales y ganó 10 campeonatos nacionales alemanes.

La exposición incluye contribuciones de las principales voces contra el antisemitismo de todo el mundo, como el presidente Reuven Rivlin, Natan Sharansky, el asesor de antisemitismo del gobierno del Reino Unido Lord John Mann, Lord Ian Austin, Karen Pollock del Holocaust Educational Trust, el presidente de la Agencia Judía Isaac Herzog, sobreviviente del Holocausto y el levantador de pesas Sir Ben Helfgott, Sharon Nazarian de la Liga Anti-Difamación y otros.

A continuación se muestran perfiles y voces contra el antisemitismo. Para obtener más información, visite la exposición aquí.

Lilli Henoch

Atleta judío alemán de pista y campo que estableció 4 récords mundiales y ganó 10 campeonatos nacionales alemanes, en cuatro disciplinas diferentes. El 5 de septiembre de 1942, Lilli Henoch y su madre fueron deportadas a Riga, donde ambas fueron asesinadas por los nazis.

Otto Herschmann

Nadador, esgrimista, abogado y oficial deportivo judío austriaco. Ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos modernos iniciales en 1896 por los 100 metros estilo libre masculino y otra en los Juegos Olímpicos de verano de 1912 en esgrima. Fue perseguido por los nazis por ser judío y en 1942 fue arrestado y deportado al campo de exterminio de Sobibór, y luego al campo de concentración de Izbica, donde fue asesinado.

Antal Vágó

Futbolista internacional judío húngaro que jugó como mediocampista. Vágó jugó al fútbol de clubes para el MTK durante 12 temporadas, ganando la liga nueve veces. Vágó fue asesinado durante el Holocausto, algunos afirman que le dispararon en el río Danubio a fines de 1944 junto con miles de otros judíos de Budapest.

András Székely

Nadador judío húngaro que ganó un título europeo en el relevo estilo libre 4 × 200 m en 1931 y luego ganó el bronce en el mismo deporte en los Juegos Olímpicos de Verano de 1932. Fue asesinado por los nazis en 1943 en un campo de trabajos forzados en Chernihiv, Ucrania.

Anna Dresden-Polak y Judikje ‘Jud’ Simons

Gimnastas judías holandesas que compitieron en el mismo equipo durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1928. Anna y Judikje eran dos de los cinco miembros judíos del equipo. Todos los miembros del equipo judío fueron asesinados durante el Holocausto.

Eddy Hamel

Futbolista judío estadounidense del club holandés AFC Ajax. A finales de 1942, Hamel y su familia fueron detenidos por los nazis. Pasó cuatro meses haciendo trabajos forzados en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, después de lo cual fue enviado a las cámaras de gas y asesinado.

Víctor Pérez

Boxeador judío tunecino, que se convirtió en el campeón mundial de peso mosca en 1931 y 1932, peleando bajo su nombre de ring “Young Perez”. El 18 de enero de 1945, Pérez fue uno de los prisioneros en la marcha de la muerte desde Monowitz en Polonia, a 37 millas o 62 kilómetros al noroeste del campo de concentración de Gleiwitz cerca de la frontera checa. Se informó que Pérez fue asesinado tres días después, el 21 de enero. Según el testimonio de un testigo ocular, un guardia lo mató a tiros mientras intentaba distribuir el pan que había encontrado en la cocina de Gleiwitz a otros prisioneros hambrientos.

Bronislaw Checa

Deportista y artista judío polaco. Esquiador talentoso, ganó títulos en Polonia 24 veces en varias disciplinas de esquí, incluido el esquí alpino, el esquí nórdico y el salto de esquí. Miembro del equipo nacional polaco en tres Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos, también fue uno de los pioneros del rescate de montaña en las montañas Tatra y un instructor de planeadores.

Participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928, 1932 y 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial fue soldado de la clandestinidad polaca (Ejército Nacional) y mensajero desde la Polonia ocupada hacia Occidente. Fue capturado por alemanes, encarcelado y asesinado en el campo de concentración alemán de Auschwitz.

Roman Kantor

Esgrimista de espada olímpica polaca. En 1935 contribuyó a la victoria polaca sobre Alemania. Sus logros incluyeron un segundo lugar en el Campeonato Abierto de Lvov y ser nominado para ser miembro de la delegación para los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde ganó siete combates en la y cuatro en las semifinales. En 1942, Kantor fue arrestado y transportado al campo de concentración y al centro de exterminio de Majdanek.

Atila Petschauer

Esgrimista campeón olímpico de Hungría. Petschauer ganó tres medallas olímpicas de esgrima, incluidas dos de oro. Petschauer fue arrestado por los nazis en 1943 y enviado a un campo de trabajos forzados en Davidovka, Ucrania.

Oscar Gerde

Esgrimista de sable húngaro que ganó medallas de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912. Fue deportado de Hungría en 1944 y asesinado ese mismo año en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen en Austria.

Alfred Flatow y Gustav Flatow

Medallistas de oro judíos alemanes en los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896. Los primos, los gimnastas, morirían de hambre en el campo de concentración de Theresienstadt durante el Holocausto.

Salo Landau

Ajedrecista holandés nacido en Polonia que ganó el décimo campeonato nacional holandés en 1936 .. Fue enviado a un campo de concentración en Gräditz, Silesia en noviembre de 1943, donde murió en algún momento entre diciembre de 1943 y marzo de 1944.

Gertrude Kleinova

Una checa, tres veces campeona mundial, jugadora de tenis de mesa, ganó el campeonato mundial por equipos femenino dos veces y el mundial de dobles mixtos una vez. Gertrude fue deportada por los nazis al campo de concentración de Theresienstadt y finalmente enviada al campo de concentración de Auschwitz. Gertrude sobrevivió a los horrores de Auschwitz y emigró a los Estados Unidos después de la guerra.

León van Minden

Esgrimista de espada olímpica judía holandesa, compitió en sable en los Juegos Olímpicos de Verano de 1908 en Londres, Inglaterra, a los 27 años de edad. Van Minden fue asesinado en el campo de concentración de Auschwitz en 1944.

Julius Hirsch, Arpad Weisz y Ron Jones

Julius Hirsch fue un futbolista internacional judío alemán que jugó en los clubes SpVgg Greuther Fürth y Karlsruher FV durante la mayor parte de su carrera. Fue el primer jugador judío en representar a la selección alemana y jugó siete partidos internacionales con Alemania entre 1911 y 1913. Se retiró del fútbol en 1923 y continuó trabajando como entrenador juvenil para su club KFV. Hirsch fue deportado al campo de concentración de Auschwitz el 1 de marzo de 1943. Se desconoce la fecha exacta de su muerte.

Árpád Weisz fue un futbolista judío húngaro y entrenador que jugó para el Törekvés SE en su Hungría natal, en Checoslovaquia para el Makabi Brno y en Italia para el Alessandria y el Inter de Milán. Weisz fue miembro del equipo húngaro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 en París. Después de retirarse como jugador en 1926, Weisz se instaló en Italia y se convirtió en entrenador asistente de Alessandria antes de trasladarse al Inter de Milán. Weisz y su familia se vieron obligados a huir de Italia tras la promulgación de las leyes raciales italianas. Encontraron refugio en Holanda, donde Weisz consiguió un trabajo como entrenador en Dordrecht. En 1942, Weisz y su familia fueron deportados a Auschwitz. La esposa de Weisz, Elena, y sus hijos Roberto y Clara, fueron asesinados por los nazis a su llegada. Weisz fue mantenido vivo y explotado como trabajador durante 18 meses, antes de su muerte en enero de 1944.

Ron Jones, conocido como el portero de Auschwitz, era un prisionero de guerra británico (POW) que fue enviado al campo de prisioneros de guerra británico E715 Wehrmacht, parte del complejo de Auschwitz, en 1942. Jones formó parte de la Auschwitz Football League y fue nombrado portero del equipo galés. En 1945, Jones se vio obligado a unirse a la “marcha de la muerte” de prisioneros de toda Europa. Junto con otros 230 prisioneros aliados, marchó 900 millas desde Polonia a Checoslovaquia y finalmente a Austria, donde fueron liberados por los estadounidenses. Menos de 150 hombres sobrevivieron a la marcha de la muerte. Jones regresó a Newport después de la guerra y fue voluntario de Poppy Appeal durante más de 30 años, hasta su muerte a la edad de 102 años en 2019.

Voces contra el antisemitismo presentadas en exposición

Frank Lampard, Entrenador Chelsea FC

Es difícil imaginar que los futbolistas internacionales de hoy puedan ser víctimas de tal persecución por motivos de religión o etnia, pero sucedió. Las imágenes de estos tres jugadores de fútbol en nuestro estadio sirven como un recordatorio de ese pasado impensable, y a través de esta exhibición de arte que presenta a atletas judíos y mujeres judíos asesinados durante la guerra, esperamos inspirar a las generaciones futuras a luchar siempre contra el antisemitismo, la discriminación y el racismo. , donde sea que lo encuentren.

Emma Hayes, entrenadora Chelsea FC Women

Esto es tan importante porque sabemos que el deporte no ha sido inmune a los horrores del pasado. Esta exposición recupera algunos de los momentos más oscuros de nuestra historia. Vemos el Holocausto a través de los ojos de atletas masculinos y femeninos de todo el mundo. Las historias de atletas judíos como Lilli Henoch, Anna Dresden-Polak y Gertrude Kleinova nos recuerdan por qué nosotros, como Club y profesionales del deporte individuales, nunca podemos dar por sentadas nuestras libertades.

Sir Ben Helfgott, superviviente del Holocausto y medallista olímpico

Mientras marchaba en el estadio durante la ceremonia de apertura, no dejaba de pensar que no solo era un triunfo personal para mí, sino que sentía que estaba representando a todos los deportistas judíos potenciales que podrían haber estado allí si no hubieran sido asesinados. por los nazis.

Presidente Reuven Rivlin, presidente de Israel

Este libro, que rinde homenaje a los deportistas judíos a quienes les quitaron la vida durante el Holocausto mientras se enfoca en crear conciencia sobre los males del antisemitismo en general y en el deporte en particular, destaca temas muy cercanos a mi corazón.

Los esfuerzos del Chelsea Football Club, a través de la Campaña Building Bridges de la Fundación Chelsea, para crear conciencia sobre los males del antisemitismo y otras formas de racismo en el deporte son, por lo tanto, particularmente bienvenidos. Como ávido aficionado al fútbol desde la infancia, me complació poder promover un programa para combatir todas las formas de racismo en los deportes en Israel como parte del proyecto insignia de la Oficina del Presidente, la esperanza israelí, y por eso me conmovió especialmente leer el “Di No al antisemitismo ”, dirigido por el Chelsea Football Club.

Karen Pollack, directora ejecutiva del Fondo Educativo del Holocausto

La historia del Holocausto es una historia de individuos, algunos de los cuales sobrevivieron, pero la mayoría no. El fútbol une a personas de diferentes orígenes y países con un deseo compartido de ganar para su equipo. Es la profunda vergüenza de la historia del fútbol y del Holocausto. En última instancia, cuando se trataba de eso, la estrella del fútbol judía fue considerada como “otra” y menor y, por lo tanto, deportada, encarcelada y asesinada.

Andreas Hirsch, nieto del futbolista Julius Hirsch

La vida y muerte de mi abuelo nos enseña que esto le puede pasar a cualquiera. Un héroe de guerra, un famoso futbolista. Si dejamos que el antisemitismo y el racismo crezcan, cualquiera puede convertirse en víctima. Por lo tanto, es nuestro deber luchar siempre contra el antisemitismo, el racismo y el odio.

Isaac Herzog, presidente de la Agencia Judía para Israel

Mi padre, Chaim Herzog z ”l, sexto presidente de Israel, fue un boxeador juvenil campeón en Irlanda antes de luchar contra los nazis como oficial judío en la Segunda Guerra Mundial. Los atletas judíos representaron a muchos países europeos a principios del siglo XX. Por ejemplo, SC Hakoah Vienna, fundado porque los judíos estaban prohibidos en otros clubes, produjo varios atletas olímpicos y un equipo de fútbol competitivo. La Alemania nazi intentó borrar la tradición de los atletas judíos, que no encajaban en su narrativa del judío perezoso.

El deporte es un poderoso motor para combatir el odio y el antisemitismo. El deporte puede tender puentes entre culturas y fomentar la tolerancia. Sin embargo, el uso del deporte como vehículo para el odio debe terminar.

Por lo tanto, agradezco especialmente a Roman Abramovich por sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo y por aprovechar el impacto del Chelsea Football Club hacia este noble objetivo.

Señor Ian Austin

Es fantástico ver a los futbolistas israelíes jugar en las ligas británicas y ver a los gerentes del Reino Unido trabajando con equipos en Israel, pero las oportunidades para que el deporte promueva los lazos que unen a las personas son mucho más profundas que eso.

Entonces, por ejemplo, fue maravilloso ver a Su Alteza Real el Duque de Cambridge apoyando un proyecto que reúne a futbolistas judíos y árabes en su reciente visita a Israel. Uno de los jóvenes resumió a la perfección el poder del deporte cuando le dijo a nuestro futuro rey que “cuando juegas al fútbol, ​​no tienes que hablar el mismo idioma”.

Lord Sebastian Coe, presidente de Atletismo Mundial y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI)

En los Juegos de Berlín, Owens ganó cuatro medallas de oro en los 100 m, el sprint de 200 m y el salto de longitud. Y fue en el salto de longitud donde Owens se enfrentó a la alemana Luz Long cuando la camaradería deportiva y la decencia común triunfaron sobre el gran plan de Hitler de usar los Juegos como plataforma para la supremacía aria. En la ronda de clasificación de las competiciones, Owens tuvo un desempeño inferior y estuvo a punto de perderse la final. Long fue testigo de la difícil situación de Owens y, a mitad de la competición, le aconsejó que se lanzara a un pie del despegue para poder clasificar de forma segura. Su consejo fue dado con la plena conciencia de que sin Owens en la final, estaba casi seguro de dejar los Juegos como campeón olímpico. Owens modificó debidamente su carrera, se clasificó y ganó una final reñida contra su retador alemán. Después de la competencia, ambos atletas se abrazaron al centro del escenario ante un Hitler indignado que se negó a estrechar la mano del vencedor. Es un momento que distinguió al deporte y volvió a ejemplificar su capacidad única para trascender la discriminación de cualquier naturaleza.

Lord John Mann, asesor independiente del gobierno del Reino Unido sobre antisemtismo

Toda discriminación, todo racismo es un problema para el fútbol. El antisemitismo necesita un reconocimiento igual al de todos los demás, ni más, ni menos. Se manifiesta de diferentes formas y muta en diferentes formas. Pero la muerte de seis millones no apareció de la nada.

En estos tiempos difíciles de Covid, la pasión unificadora del fútbol no ha sido sorprendentemente inmensa para levantar el ánimo de la gente. La comunidad judía y especialmente los judíos jóvenes no son diferentes a nadie más en esto.

Al elegir no hacer nada sobre el antisemitismo, un club de fútbol está haciendo una declaración sobre sí mismo. Sobre lo que significa su nombre, su insignia, su camiseta. Pero al hacer su parte para combatir el antisemitismo, todos los clubes de fútbol también están haciendo una declaración clara. Que nuestro club abrace a todos, que todos sean bienvenidos, sin excepciones. Que valoramos a todos los seguidores y a todos los vecinos con el mismo respeto. Cada club de fútbol tiene una opción.

Lord Stuart Polak

A menudo se olvida que además de los seis millones de judíos que fueron exterminados en el Holocausto, millones de otros untermenschen (indeseables social o racialmente inferiores) fueron discriminados y asesinados por los nazis. Otro grupo considerado como enemigo del Tercer Reich, y por lo tanto abierto a la discriminación y el asesinato, fueron las diversas clases de tribus gitanas y romaníes. Una de esas tribus eran los sinti, que eran una tribu romaní en Europa central, y cuyo dialecto de sinti-manouche exhibía una fuerte influencia alemana.

El popular boxeador sinti alemán Rukeli “Johann” Trollmann fue uno de los más de 220.000 romaníes y sinti que murieron a manos de los nazis. Aunque su nombre sinti era Rukeli, esto fue ‘arianizado’ para Johann en la escuela, ya que las autoridades escolares consideraron que su nombre sinti era

ser indeseable. Nació en Hannover el 27 de diciembre de 1907 y se convirtió en un famoso boxeador en Alemania antes de su jubilación en 1934.

Richard Ferrer, periodista y editor de Jewish News

El juego incluso tiene un impacto positivo en quizás el conflicto más intratable del mundo. El año pasado me uní al equipo femenino de Chelsea en una gira de pretemporada a Israel, donde participaron en la notable iniciativa Twinned Peace Sport Schools que une a jóvenes árabes y judíos a través del fútbol. Los niños juegan en equipos mixtos, aprenden sobre la vida y la cultura de los demás y poco a poco van superando la ignorancia que les ha llevado a más de 70 años de intolerancia. Después de jugar en el mismo lado, los niños se ven unos a otros como personas más que como oponentes. Como me dijo una niña palestina de Jericó de 11 años: “No me gusta la ira entre israelíes y palestinos, pero me gusta esto. Me hace sentir que tenemos cosas en común “. El fútbol, ​​en su máxima expresión, es una expresión de todo lo que tenemos en común. Es el mejor ecualizador.

Sharon Nazarian, vicepresidenta de la Liga Antidefamación

En los últimos años, ADL Israel ha unido fuerzas con varios socios en un esfuerzo por utilizar el fútbol como una plataforma para acercar a las personas para abordar la discriminación y la falta de respeto en los campos de fútbol en todo Israel. La iniciativa más importante es una LIGA DE RESPETO, una iniciativa nacional lanzada en 2018 que busca trabajar de manera integral con los clubes de fútbol de Israel hacia un cambio duradero. El supuesto básico de LEAGUE OF RESPECT es simple: para lograr un cambio profundo y sostenible en cualquier club de fútbol, ​​todos los accionistas deben participar, desde el propietario y la dirección del club, hasta los entrenadores, los jugadores juveniles y sus padres. Cada uno tiene un papel único que desempeñar, que puede crear un efecto dominó al extenderse por toda la sociedad en general.

Natan Sharansky, activista de derechos humanos y autor

Durante mis nueve años en la prisión soviética, el deporte del ajedrez fue lo que me ayudó a mantener la cordura. Durante más de 400 días, fui puesto en confinamiento solitario, donde jugaba miles de juegos, contra mí mismo en mi cabeza. Eso es lo que me permitió mantenerme cuerda, incluso optimista. Me concentré en mi firme creencia en el pueblo judío como una comunidad unificada y poderosa, incluso frente a la discriminación y la privación de mis necesidades básicas.

Olivia Marks Woldmann, directora ejecutiva de Holocaust Memorial Day Trust

Sabemos cómo admirar a los deportistas por lo que hacen independientemente de quiénes pensamos que son; sus méritos rompen barreras y nos enseñan algo sobre la humanidad más allá de las estrechas cajas de raza, religión u orígenes. Todos podemos aprender mucho del fútbol. Los valores deportivos se aplican firmemente en la labor de educación y conmemoración del Holocausto. La educación sobre el Holocausto nos muestra una historia en la que se temían las diferencias, donde se alentaba activamente a las comunidades a no vivir ni trabajar juntas. Esa división comenzó con prejuicios y terminó en cámaras de gas, campos de concentración y seis millones de judíos asesinados en el Holocausto, así como millones de no judíos, incluidos romaníes, negros, homosexuales, cualquier persona diferente a la idea de maestro de los nazis. raza – también asesinado por los nazis. El deporte nos está enseñando algo de vital importancia sobre nosotros mismos: que los dos somos más fuertes debido a nuestras diferencias y que no somos tan diferentes. Que la misma necesidad de unirse y pertenecer late en cada corazón, ya sea este corazón judío, musulmán, cristiano o simplemente humano sin etiqueta.

Tracy-Ann Oberman, actriz

Tuve un tío abuelo sobreviviente. Se llamaba Josef. Escapó del gueto de Varsovia y luego fue detenido y llevado a dos campos de concentración. Le amaba. Hablaba francés con un marcado acento polaco. Yo estaba en la escuela primaria y hablaba francés de colegiala. Cuando lo visitábamos en su apartamento de París, a veces me mostraba el tatuaje en su brazo. No hablaría mucho de su experiencia. Ahora era uno de los mejores psiquiatras de Francia. Incluso ganó la Legion D’honneur. Él era un tipo. Pero recuerdo haberle preguntado “¿cómo ocurrió el Holocausto?” Y él respondió, “porque la gente buena miró para otro lado”. Prometí no ser nunca una de esas personas.

Con información de JP.