“La gente pensará que es un sitio católico de destrucción”

Mientras los líderes mundiales se reunían en el antiguo campo de exterminio nazi de Birkenau el 27 de enero para honrar el 75 aniversario de la liberación del campo, cuatro rabinos de los Estados Unidos se pararon frente a una iglesia ubicada en la antigua sede de las SS para protestar por lo que llamaron una “profanación” del sitio donde 1.1 millones de judíos fueron asesinados entre 1941 y 1945.

Su líder, el rabino Avi Weiss, de 75 años, ha estado protestando por la ubicación de la iglesia cerca de Auschwitz-Birkenau durante décadas. Fue arrestado por manifestarse allí en 1995. Weiss también es conocido por protestar contra el establecimiento de un convento carmelita en un antiguo edificio de Auschwitz donde alguna vez se almacenó el gas Zyklon-B utilizado para asesinar judíos. Las monjas finalmente abandonaron el edificio en 1993 por orden del papa Juan Pablo II.

Weiss, un activista de larga data para los asuntos israelíes y judíos, es el fundador de la Yeshivat Chovevei Torah, una escuela rabínica ortodoxa liberal para hombres, y Yeshivat Maharat, donde las mujeres reciben la ordenación. Esta semana, en Auschwitz, el rabino principal se hizo a un lado para dejar que su antiguo alumno, el rabino Ezra Seligsohn, de 29 años, que ahora enseña en el Instituto Hebreo de Riverdale en El Bronx, diga sus primeras palabras a The Times of Israel.

Estamos aquí para protestar por la existencia de esta iglesia en este lugar”, dijo Seligsohn. “Este edificio había sido anteriormente una sede de las SS durante el Holocausto. Hubo relatos de mujeres violadas y maltratadas aquí en este edificio. Y en la década de 1980 se convirtió en una iglesia. Creemos que esta es una tremenda violación”.

Los visitantes que salen del antiguo campo de exterminio de Birkenau caminan cientos de metros más allá de las ruinas del campo, pasando por columnas aisladas y montones de ladrillos que sobresalen de la tierra desnuda, acordonados por trozos de alambre de púas negro azabache. En el horizonte, la iglesia se alza con su inconfundible arquitectura nazi detrás de un imponente crucifijo.

La iglesia se encuentra al otro lado de la tranquila calle de un solo carril que marca el límite del antiguo campamento. Está casi a la distancia de alguien escupiendo desde el borde del alambre de púas. Detrás de la iglesia hay un tranquilo vecindario residencial con casas pequeñas y ordenadas que huelen a chimeneas de madera.

“Es una locura que esto solía estar lleno de barracones, y ahora es solo un campo abierto”, dijo Seligsohn, señalando a un área cubierta de hierba con alambre de púas. “Lo único que quedará después de 50 años serán estas enormes cruces en la parte superior de esta iglesia. La gente va a pensar que este es un sitio católico de destrucción. Es el cementerio judío más grande del mundo”.

Idas y venidas

En la década de 1990, los nacionalistas católicos polacos construyeron cientos de cruces después de que se firmara un acuerdo que prohíbe la construcción de nuevos símbolos o estructuras religiosas en el área de Auschwitz-Birkenau. El acuerdo pretendía ser un gesto de sensibilidad hacia los judíos, que representan a la gran mayoría de las personas asesinadas en los campos. Al final, muchas de las cruces se cayeron, mientras que algunas permanecieron en su lugar.

El enorme crucifijo en el patio delantero de la iglesia también fue considerado ofensivo incluso por aquellos que no sabían que era el escenario de la manifestación de los rabinos.

“Bajando por ese camino, donde el letrero me dice que los niños judíos fueron llevados a la muerte en los crematorios cuatro y cinco. Doblando a la derecha, lo primero que veo es una gran cruz discordante, y honestamente, ofensiva”, dijo Andrew Silow-Carroll, editor en jefe de The Jewish Week, quien realizó una visita personal al sitio el día después de la protesta de los rabinos.

“No les envidio su iglesia ni su comunidad religiosa”, dijo Silow-Carroll. “Pero no creo que la gran cruz deba estar allí, cerniéndose sobre los muros del campamento como reclamando algo”.

Weiss dijo que la construcción de la cruz y la reutilización de la antigua sede de las SS como iglesia viola la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972 que protege los sitios culturales. Auschwitz, dijo, estaba en la lista de áreas protegidas.

El martes, el único sacerdote de la iglesia se negó a comentar a The Times of Israel, diciendo que era un asunto de sus supervisores. Pero intentó corregir los informes de que un sacerdote cerró la puerta de la iglesia en la cara de los manifestantes.

“Soy el único aquí”, dijo. “Yo no lo hice y no había nadie más que yo que pudiera haberlo hecho”.

Protesta silenciosa

El lunes, las calles del vecindario habían sido acordonadas con bloqueos de carreteras en espera de la llegada de muchos dignatarios para la conmemoración. Además, una vez que la policía vio a los manifestantes rabínicos, que habían estado allí desde las 8:00 a.m., estacionaron cuatro grandes camionetas de la policía directamente en frente de la iglesia, encerrando a los manifestantes y manteniéndolos fuera de la vista.

No pasaron automóviles ni peatones mientras The Times of Israel estaba en la protesta, y el silencio se rompió solo una vez, por las sirenas de una caravana que pasaba en camino al evento principal.

En una carta abierta publicada la semana pasada, Weiss anunció la protesta e invitó a unirse a “sobrevivientes y otras buenas persona reunidas en la conmemoración”.

“No estamos aquí para los medios”, dijo Weiss. “Esta mañana fue una de las mañanas más sagradas de mi vida, porque en este, el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, hubo una presencia judía que habló en memoria de 1.1 millones de judíos que están bajo tierra de Birkenau y que no pueden hablar por sí mismos, que vivieron como judíos, murieron como judíos y se les debe permitir descansar en paz como judíos “.

Cuando se le pidió un comentario, un oficial de policía que pidió no ser identificado dijo que “no conocen los detalles, porque estamos aquí para proteger el área”. Todo salió bastante tranquilo, y eso es todo, creo.

Cuando se les solicitó más información, el oficial dijo que no se les permitía hacer comentarios y pidió a The Times of Israel que se dirigiese a la oficina de prensa de la policía.

Weiss hizo hincapié en la importancia de las relaciones interreligiosas y dijo que había participado en una sesión de estudio interreligioso luego del tiroteo masivo de 2015 en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en manos de un supremacista blanco, en el que nueve adoradores afroamericanos fueron asesinados.

“No estamos buscando que la iglesia cierre, estamos buscando que se mueva. Porque si permanece aquí, esto es lo único que quedará en Auschwitz-Birkenau ”, dijo Weiss. “Las relaciones interreligiosas son muy importantes para mí, pero la iglesia no pertenece aquí. Llega un cierto punto en el que tienes que defender la dignidad judía y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos”.

Según Weiss, es responsabilidad de los líderes judíos protestar por la ubicación de la iglesia. Además, la celebración de una ceremonia conmemorativa sin la mención de los principales líderes judíos que asistieron a ella fue equivalente a la complicidad. Dijo que había escrito una carta al presidente israelí, Reuven Rivlin, solicitando que mencione el asunto al presidente polaco, Andrzej Duda, cuando los dos se reúnan en el evento.

Sin embargo, un portavoz de Rivlin, cuando el Times de Israel le preguntó si el presidente había mencionado la iglesia a Duda, respondió: “Me temo que no tengo ninguna información al respecto.”

El rabino Jonathan Leener, otro ex estudiante de Weiss de un poco más de 30 años, no estaba satisfecho con el estricto movimiento de limitación de seguridad en Auschwitz y cerca de Birkenau, así como el hecho de que el lunes el área del museo de Auschwitz esté cerrada a los visitantes.

“En general, la falta de movilidad en estos terrenos me resulta muy desconcertante, ya que los judíos no tienen la capacidad de ingresar a ciertas partes del campo, especialmente en el día de hoy. Piense en la ironía: soy un rabino que intenta entrar a Auschwitz y no me lo permiten”, dijo Leener.

“Hubo un momento en que no podíamos salir de aquí. Ahora no podemos entrar”, dijo Weiss. “Esto debería llamarse ‘Auschwitz solo por invitación’. Algo está mal”.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai