Netanyahu asegura que no aprobó la venta de aviones F-35 a los Emiratos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que hubiera eliminado en privado cualquier oposición a la venta de aviones de combate F-35 estadounidenses y aviones con bloqueo de radar a los Emiratos Árabes Unidos como parte del acuerdo de normalización, y dijo que era una “acusación falsa”.

“Repetir una acusación falsa contra Netanyahu no la hace cierta. En ningún momento de las conversaciones con los Estados Unidos que llevaron al avance histórico con los Emiratos Árabes Unidos el 13 de agosto, el primer ministro dio el consentimiento de Israel para la venta de armas avanzadas a los Emiratos”, dijo la oficina del primer ministro en un comunicado.

La respuesta se produjo después de que un informe dijera que el primer ministro dejó de oponerse en privado a la venta de los aviones a Abu Dhabi, a pesar de las reiteradas garantías públicas de que está en contra del acuerdo. El ex ministro de defensa de Netanyahu y jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, solicitó que el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset discuta la compra de F-35 por parte de los Emiratos Árabes Unidos. “Tengo la intención de exigir una estrecha supervisión parlamentaria del diálogo estratégico entre Israel y Estados Unidos. Este diálogo ya no puede ser gestionado por Netanyahu y el asesor de seguridad nacional porque existe una fuerte sospecha de que las decisiones que se toman están teñidas de consideraciones que no están en línea con los intereses estratégicos de Israel”.

El informe afirmó que junto con los aviones ultra avanzados y los drones Reaper, el acuerdo también incluye aviones EA-18G Growler que bloquean el radar, lo que podría erosionar la efectividad de las capacidades de defensa aérea de Israel y poner los Emiratos Árabes Unidos con una ventaja militar considerable.

La pieza central del acuerdo, sin embargo, son los aviones de combate F-35, que los Emiratos Árabes Unidos han buscado comprar durante varios años. La venta aparentemente se ha retrasado debido al compromiso de Estados Unidos de proteger la ventaja militar de Israel en la región, lo que impediría vender armas del mismo calibre tanto a Israel como a los estados árabes sin el visto bueno de Jerusalem.

Un reciente anuncio de que los Emiratos Árabes Unidos están normalizando los lazos con Israel ha vuelto a poner en primer plano el acuerdo de armas, aunque después de un informe israelí que vinculaba el establecimiento de vínculos con el levantamiento de la objeción de Israel, Netanyahu insistió en que todavía se opone a la venta y que en repetidas ocasiones ha informado a Washington de su oposición. Pero los funcionarios dijeron que las declaraciones de Netanyahu eran “falsas”.

El informe citó a Hussein Ibish, investigador del Instituto de Estados Árabes del Golfo de Washington, quien dijo que funcionarios de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Israel le dijeron que Netanyahu dio luz verde al acuerdo de armas. Netanyahu dijo a los emiratíes que “no habría una oposición sustantiva y categórica”, dijo.

Si bien los Emiratos inicialmente reaccionaron con enojo a los comentarios de Netanyahu contra el acuerdo, los funcionarios estadounidenses les dejaron en claro que la venta sigue sobre la mesa y que los comentarios de Netanyahu tenían la intención de calmar una protesta pública por la venta.

Funcionarios de defensa, analistas y políticos, incluso del partido Likud de Netanyahu, levantaron un escándalo después de que la noticia del acuerdo se rompió por primera vez el mes pasado. Entre los que expresaron su preocupación se encontraba el ministro de Defensa, Benny Gantz, a quien se le había mantenido al margen de los esfuerzos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos, pero desde entonces se ha pronunciado enérgicamente contra la venta. A su ministerio normalmente se le encomendaría la tarea de examinar cualquier venta propuesta para determinar la posición de Israel.

Los funcionarios estadounidenses y algunos aliados de Netanyahu insisten en que los aviones no erosionarían la ventaja de Israel, ya que se usarían para defenderse del enemigo común de Irán, así como el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos e Israel ahora se están moviendo para cimentar su alianza. Pero otros temen que los aviones puedan pasar a otro país o ser utilizados contra Israel por Abu Dhabi si la complicada red de alianzas y enemigos de la región cambia significativamente.

En un viaje de celebración desde Tel Aviv a Abu Dhabi con delegaciones estadounidenses e israelíes esta semana, el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner defendió las ventas de aviones de combate, diciendo que la relación de Washington con los Emiratos Árabes Unidos era tan fuerte como su relación con Israel.

Abu Dhabi ha indicado que, si bien no existe un vínculo directo entre la iniciativa diplomática y la venta de armas, la normalización con Israel debería facilitar la aprobación del acuerdo.

La inclusión del avión Growler, que no se había informado anteriormente, podría agregar otra capa a las preocupaciones de Israel ya que el avión Boeing es una de las pocas naves de ataque en el mundo que tiene a bordo un sistema de supresión de las defensas aéreas enemigas. El avión, considerado el más avanzado de su tipo, puede realizar una guerra electrónica y radares de interferencia y otros sistemas de defensa aérea, lo que abre el camino para los aviones de ataque furtivos.

Israel nunca ha admitido públicamente tener aviones de ataque con esas capacidades y vender el avión a los Emiratos Árabes Unidos junto con los F-35 probablemente le daría a Abu Dhabi una ventaja en cualquier conflicto aéreo.

