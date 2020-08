Coronavirus: Israel se acerca a la inmunidad colectiva

La investigación del profesor Mark Last, sugirió que Israel pronto alcanzará más de 1 millón de casos de COVID-19, incluidas las infecciones no probadas y que la inmunidad colectiva está cerca haciendo que los casos de coronavirus pronto alcancen su punto máximo para luego comenzar a disminuir. Lo alarmante es que el recuento de muertes en Israel aumentará en un 150 por ciento antes de fin de año.

El profesor dijo que un modelo que desarrolló mostró que “deberíamos estar en el pico dentro de las próximas dos o tres semanas, y comenzar una lenta disminución en el número de casos nuevos, asumiendo que no hay cambio en las restricciones actuales”. Pero al mismo tiempo, advirtió que hasta que Israel llegara a ese punto, las infecciones y muertes seguirían acumulándose. El número de muertos por coronavirus en Israel actualmente es de 919 y está aumentando en unas 14 muertes por día. “Espero alrededor de otras 1.300 muertes para fin de año”.

Last dijo que a pesar del número significativo de muertes, aproximadamente similar al número predicho por el responsable del coronavirus, Ronni Gamzu, su investigación da motivos para el “optimismo”, ya que sugiere que los hospitales nunca excederán la capacidad y que las tasas de infección caerán pronto.

Su afirmación se produce cuando los científicos a nivel internacional están revisando las estimaciones de cuán extendido debe estar el virus para la inmunidad colectiva, un punto en el que suficientes ciudadanos tienen anticuerpos protectores para interrumpir la cadena de infección y ralentizar significativamente la propagación del virus. Según Last, sólo uno de cada seis israelíes necesita haber sido infectado para tener inmunidad colectiva.

Según los datos del Ministerio de Salud, los israelíes habían acumulado poco más de 114 mil infecciones desde el inicio de la pandemia. Es probable que las cifras estuvieran distorsionadas en aproximadamente mil, debido a una huelga de técnicos en laboratorios de pruebas financiados con fondos públicos.

Según Last, los casos confirmados de coronavirus en Israel reflejan solo una décima parte de los casos reales. Dijo que esta suposición se basa en una investigación internacional que ha involucrado a poblaciones sometidas a análisis de sangre de anticuerpos para mostrar quién tenía el virus en algún momento. El profesor ha modelado sus estadísticas durante los últimos meses sobre la lógica de que solo uno de cada 10 de los casos de coronavirus de Israel está confirmado, y hasta ahora ha demostrado ser preciso.

Un profesor del Centro de Lucha contra las Pandemias de la Universidad de Tel Aviv, dijo que la imagen de Last coincidía con la suya. “La inmunidad colectiva se logrará mucho más rápido de lo que la gente piensa”. Además, dijo que Israel no ha producido suficientes datos para hacer una estimación específica sobre cuántos casos no confirmados ha habido, pero según los estudios internacionales, esta es una suposición justa.

Los funcionarios israelíes todavía están considerando un posible bloqueo durante las fiestas que comienzan el 17 de septiembre. Pero según la investigación de Last, los casos comenzarán a disminuir antes de esa fecha e, incluso sin un bloqueo, seguirán cayendo.

Existe un debate entre los científicos sobre cuándo se logrará la inmunidad colectiva. Se asumió ampliamente al principio de la pandemia que entre el 50% y el 60% de la población necesitaría contraer el virus. Ahora, algunos expertos están bajando la cifra.

Last dijo que “según mis cálculos, necesitamos 1,16 millones de personas con anticuerpos para lograr la inmunidad colectiva y estamos muy cerca de ese número” y agregó: “el distanciamiento local, así como la inmunidad colectiva esperada, lo hacen optimista para Israel. Si bien otro bloqueo ciertamente reduciría las tasas de infección, no hay necesidad en este momento, ya que el distanciamiento social y físico está trabajando para reducir las tasas de infección”.

