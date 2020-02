Netanyahu recurre a la música para captar votos

Con el objetivo de seguir sumando votos camino a las terceras elecciones en un año en Israel, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se aventuro a cantar un tema de alabanza a Jerusalem titulado Shabji Yerushalayim, del cantante israelí Avihu Medina.

El hecho se dio en el marco de una reunión en su residencia, en la que compartió opiniones junto a periodistas partidarios de Likud como Yinon Magal, Erel Segal y Shimon Riklin.

Yinon Magal fue quien subió a sus redes el video, el cual poco después fue publicado por el propio mandatario en sus redes sociales.

La letra de la canción comprende los versículos 12 y 13 del capítulo 147 del Libro de Salmos, que en hebreo reza: “Shabji Yeshushalayim et Elohim haleli elohaij tzion / ki hizaq brijei shaaraij beraj baniaj bekirbeja / haleli, haleli, elohaij tzion”.

En español, la traducción de los versículos es la siguiente: “Glorifica al Eterno, oh Jerusalem, Alaba a tu Dios, oh Sión, / porque Él ha fortalecido las barras de tus portones, ha bendecido a tus hijos dentro de ti / alaba, alaba a tu Dios, oh Sión”.

El video se viralizó en Israel y generó una rápida e irónica respuesta del partido Kajol Lavan de Benny Gantz, rival político de Netanyahu: “No los escuchamos desde atrás”, escribió la cuenta de Twitter de Kajol Lavan, arrobando las cuentas de Netanyahu, Magal, Riklin y Segal, y publicando el video con una canción diferente incrustada con una letra a favor del partido de Gantz: “Kajol Lavan, estamos aquí. Kajol Lavan, llegó la hora”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.