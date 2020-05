“Los Diez Mandamientos” (humorístico)

El jueves por la noche comienza la fiesta que según la tradición judía recibimos los primeros Diez Mandamientos, aquellos que Moises rompió al bajar.

Me acorde de esta tira humorística del programa de televisión “Se vienen los judíos” que nos recuerda lo insoportable que somos los judíos a la hora de cuestionar, nuestra conducta frente al Profeta que nos libero de Egipto y las cosas que tuvo que sufrir Moises al intentar intermediar entre su D´s y su pueblo, uno que no le daba mucha información y lo tenía siempre pendiente del resto y los otros que estaban impacientes al estar 40 años dando vuelta por el desierto.

Presten atención a la palabra “asesinar”. Muchos leen la Torá en español y entre los errores de traducción hay también cosas básicas como este mandamiento. Matar esta permitido según la Torá. Asesinar está prohibido. La diferencia es clara y no se cual fue la intención del traductor que logró confundir por siglos a más de media humanidad.