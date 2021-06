La tierra de Israel, en especial Jerusalem, es pródiga en sitios arquelógicos, a los que el Estado protege a través de la una dependencia dedicada específicamente al tema, por lo cual cualquier proyecto de construcción debe contar con la aprobación de la Autoridad de Antigüedades de Israel

Jerusalén, el sitio más visitado de Israel, es una ciudad permanentemente habitada durante al menos los últimos 5.000 años. De ese modo, no es sorprendente que las noticias arqueológicas se sucedan de forma contínua.

Aunque también se realizan grandes descubrimientos fuera de la Ciudad Vieja, la mayoría de los famosos sitios arqueológicos se encuentran en el área amurallada de la capital y arrojan luz sobre la vida durante el período del Primer Templo (1000-586 A. e C.), el Segundo Templo (516 A e C. a 70 E C.) y los restos bizantino (siglos IV al XI – 1095 a 1291 E.C.).

Desde hace tiempo se usan herramientas vanguardistas de micro arqueología para fechar correctamente la construcción del Arco de Wilson que sostenía uno de los principales caminos hacia el Segundo Templo. El Muro Occidental (Kotel) es una sección de 70 metros de uno de los enormes muros de contención del complejo exterior del Segundo Templo ampliado por Herodes el Grande y destruido por los romanos alrededor del año 70 E. C. Es venerado como un lugar de culto por su proximidad al Monte del Templo. Los túneles detrás del muro aún revelan tesoros y misterios increíbles. La Ciudadela de David -la «Ciudad Vieja» original- se halla por fuera de los muros actuales. Las excavaciones incluyen un manantial escondido donde los reyes bíblicos fueron coronados, las aguas del Túnel de Ezequías del siglo VIII a.e. C. y un camino de peregrinación recientemente desenterrado que conduce al Monte del Templo donde se hallaron monedas quemadas y fragmentos de ropa de hace 2.000 años.

Parque Nacional de Masada

El complejo del Segundo Templo fue uno de los muchos proyectos de construcción ambiciosos llevados a cabo por el rey Herodes el Grande. Otro es la fortaleza en Masada, con vistas al Mar Muerto.

El Palacio del Norte, construido sobre tres terrazas de roca, incluía habitaciones con un balcón semicircular, salas con columnas adornadas con pinturas y una casa de baños privada.

Las excavaciones realizadas permitieron hallar una serie de 29 enormes almacenes, cientos de ollas de barro, 12 enormes cisternas, espacios para baños rituales y una sinagoga, una de las primeras del mundo, convertida en establo.

Las rutas de senderismo y un teleférico llevan a los visitantes a la cima del sitio turístico pago más popular de Israel. Al pie, los espera un espectáculo nocturno de luz y sonido.

La historia nos cuenta que en el lugar se produjo una revuelta popular contra los romanos. Los arqueólogos encontraron esqueletos y más de 5.000 monedas, en su mayoría acuñadas durante los cinco años de la rebelión, junto con fragmentos de pergaminos y más de 700 recortes con inscripciones. En el Museo Yigael Yadin, en Masada, los visitantes pueden ver cientos de proyectiles de ballesta que fueron disparados contra la fortaleza de los soldados romanos.

Parque Nacional Qumran La mayoría de los antiguos Rollos del Mar Muerto fueron encontrados en las cuevas de Qumran, un rocoso acantilado sobre el Mar Muerto donde se produjo una Segunda Era del Templo que tuvo como protagonistas a los esenios, que hicieron de ese su hogar y dejaron allí sus escritos.

No es posible ingresar a las cuevas pero sí aprender sobre los esenios en un museo en el sitio y luego explorar hallazgos arqueológicos que incluyen piscinas de purificación ritual y un edificio comunitario con los restos de una cocina, torre de vigilancia, talleres de cerámica y establos. Un “scriptorium” de dos habitaciones contiene pozos de tinta de cerámica y metal posiblemente utilizados por los esenios para escribir sus pergaminos.

Los visitantes pueden hacer un recorrido nocturno guiado por la luz de una lámpara u otro dramatizado que reconstruye el descubrimiento y comprar reproducciones de los pergaminos hallados en la década de 1940.

Parque Nacional de Cesárea Uno de los sitios turísticos más populares en Israel, el Parque Nacional Cesárea en la costa norte del Mediterráneo, cuenta con numerosos e importantes artefactos con significado para judíos y cristianos.

En la última década, el área del puerto de Herodes fue excavada y mostró nuevos hallazgos como un suntuoso palacio romano y un anfiteatro de la época de Jesús.

Sobre este palacio hablaremos en una próxima nota

