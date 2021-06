La barbarie es el intermedio social entre el salvajismo y la civilización. La sociedad comprende unas fases dentro de su evolución cultural, que son necesarias para la metamorfosis que la humanidad en su proceso de desarrollo precisa. Ahora bien, de la barbarie y su maniobra, tenemos el vivo ejemplo de Roma, que sucumbió ante una diversidad de tribus germánicas que terminarían por hacerse con lo que una vez fue el Imperio romano. Un nuevo orden europeo. Los nuevos amos del poder, la riqueza y la sociedad, se encargaron de una evolución cultural, y eso es el legado más sorprendente y que como resultado final, conformó a lo que hoy conocemos por Europa. A su vez, a lo que hoy se conoce como Occidente.

Pero, Roma no desparecería, ni mucho menos el cristianismo que había ya transformado cultural, doctrinal y moralmente a un Imperio que carecía de valores, e incluso que carecía de sentido; a pesar de su gran riqueza y poder. Así bien, Occidente se conformó no solo por la nueva dinastía de tribus bárbaras germánicas que cercaron y acabaron por conquistar lo que los romanos habían construido durante siglos. Occidente es el judeocristianismo, pues de la secta del judaísmo, es decir, el cristianismo, se conformó; no solo la doctrina religiosa, sino una nueva cultura, con sus pros y contras, que luego la Edad Media conjugaría en un estallido de religiosidad y de unas nuevas morales, que incluso llevaron a la humanidad a un retroceso de siglos.

La peste negra (la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad) y la Inquisición, que fue la institución más represiva de la historia contra la libertad de individuos inocentes, acusados por herejía, sacrilegio y transgresión, por medio de injustos, absurdos y arbitrarios juicios, denominados actos de fe. Luego, el Renacimiento, periodo de transición entre la oscura Edad Media y la futura Edad Moderna. A la final, una nueva era en específico conocida, por ejemplo, como el «Siglo de las Luces», es decir; todo el periodo que vislumbró al mundo hasta entonces. Pues bien, la ilustración conllevo a que la razón, el progreso y el individuo, fraguaran la ahora nueva evolución cultural que se transformaría en la civilización. Aunque, los griegos lo entendieron mucho antes.

El vocablo “bárbaro” es un exónimo peyorativo, esto es, como una sociedad se refiere a “los otros”, a quienes consideran como salvajes. Verbi gratia​, «el que balbucea» era la definición del bárbaro, y era porque para los griegos y los romanos, al escuchar a estas tribus bárbaras y su onomatopeya (bar-bar o bla-bla), sentían desprecio por su bajo nivel sociocultural.

Lo increíble es que los bar-bar terminaron no solo dominando a la magna Roma, sino adoptando parte de sus principales características políticas, económicas, religiosas y por encima de todo culturales. Está claro que la cultura romana, a pesar de la decadencia en la que se podía encontrar y de la aciaga historia que se oculta detrás de un Imperio y más de este, era muy superior a la cultura inexistente de los barbaros.

En la actualidad, nos encontramos como en la Antigüedad tardía (periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media) cuando las invasiones bárbaras o migraciones germánicas inauguraron el inicio de una nueva era. Estamos situados en un periodo de transición.

Por David A Rosenthal

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai