Los palestinos perdieron el “veto a la paz”

Netanyahu dio una conferencia de prensa en conjunto con el asesor principal del presidente de EEUU, Jared Kushner, y el asesor de seguridad nacional del mismo país Robert O’Brien, transmitiendo un mensaje de prosperidad y recalcando que los palestinos ya no son un impedimento para lograr la paz con los estados de la región. Estas declaraciones son hechas tan solo un día antes de que una delegación estadounidense-israelí parta hacia los Emiratos Árabes Unidos en el primer vuelo comercial entre ambos países con el fin de poner por primera vez en práctica el acuerdo de normalización.

Netanyahu explicó que la normalización de relaciones entre Israel y los EAU “allanará el camnio para que otros países normalicen sus lazos con Israel” agregando que “durante demasiado tiempo los palestinos han tenido un veto a la paz. No solo entre Israel y los palestinos sino entre Israel y el mundo árabe”, haciendo referencia que ya no depende de los palestinos que Israel normaliza sus relaciones con otros países de la región. Por ello afirmó: “Si tuviéramos que esperar a los palestinos, tendríamos que esperar para siempre” añadiendo que cuando los palestinos entiendan que la paz de Israel ya no depende ellos, “tendrán dificultades para permanecer fuera de la comunidad de paz”.

Por otro lado, el primer ministro israelí, elogió a la actual administración de Estados Unidos por ser firmes en cuanto a la problemática iraní, oponiéndose a la “maquina de guerra” que este país representa y por retirarse del cuerdo nuclear de 2015 a pesar de tener como objetivo limitar el desarrollo nuclear de Teherán, lo propiciaba.

O’Brien, declaró que para la casa blanca la seguridad de Israel es una máxima prioridad, y que el futuro entre Israel y los estados árabes “nunca ha sido más brillante”, explicando cuan prometedora es la asociación entre la industria de alta tecnología israelí y la influencia económica de UAE.

Por último, Kushner dijo que el camino a la paz había sido uno “largo y tortuoso” pero añadió: “Nunca he tenido más esperanzas en la paz”.

