El New York Times planea contratar a 100 periodistas judíos ortodoxos

The New York Times intentará agregar unos 100 judíos ortodoxos a su personal de redacción durante los próximos cinco años.

Al menos, lo hará si la retórica de la diversidad de su sindicato se toma literalmente.

La unidad del New York Times del NewsGuild of New York, el sindicato que representa a los empleados editoriales y de noticias del New York Times como parte de Communications Workers of America, tuiteó recientemente : “Nuestra fuerza laboral debe reflejar nuestro hogar: The Times debe establecer el objetivo de que los datos demográficos de su fuerza laboral reflejen la composición de la ciudad de Nueva York (24% negros y más del 50% de personas de color) para 2025 “.

El escritor Ben Judah aprovechó el tuit para dar a entender que es casi seguro que el sindicato no tenía la intención:”¡Esto es increíble! Apoyo plenamente la solicitud de que el 6% de los empleados del New York Times sean judíos ortodoxos / haredíes. Como una comunidad fuerte de 500 mil de 8.3 millones de personas en la ciudad de Nueva York, la comunidad ortodoxa / haredí está lista para servir en todos los niveles de cobertura y opinión del New York Times ”, tuiteó Judah.

El tuit de Judah se compartió ampliamente en la plataforma de redes sociales y obtuvo más de 1.400 retweets y 7.000 me gusta. Entre quienes lo retuitearon se encontraba el exeditor y escritor del New York Times , Bari Weiss, quien abandonó el periódico el mes pasado quejándose de “discriminación ilegal, ambiente de trabajo hostil y despido constructivo”.

El Times afirmó en marzo de 2020 que “emplea a 1.700 periodistas, un número enorme en una industria donde el empleo total a nivel nacional ha caído entre 20.000 y 38.000”. El seis por ciento de 1.700 sería 102. Un estudio de 2011 de la Federación UJA de Nueva York encontró “casi medio millón” de judíos ortodoxos en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester.

El Times ha sido ampliamente criticado por lo que los críticos dicen que es una cobertura sesgada contra los judíos ortodoxos. El periódico ha culpado a los judíos ortodoxos por la propagación del coronavirus y el sarampión , ha denunciado a los ortodoxos por una supuesta dependencia del bienestar y ha estado librando una guerra contra las yeshivás , escuelas a las que asisten judíos ortodoxos.

Parece razonable, al menos a primera vista, pensar que la cobertura mejoraría si hubiera un centenar de judíos ortodoxos en la sala de redacción del New York Times en lugar de casi ninguno visible. Sin embargo, no contenga la respiración para que esta contratación suceda. En el Times, como en muchas otras instituciones aparentemente liberales, la diversidad es un objetivo de suma importancia en algunas categorías, pero no en otras.