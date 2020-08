Gal Gadot brilla en el tráiler de “Death on the Nile”

El elenco incluye a Kenneth Branagh como el icónico detective Hercule Poirot, que retoma este papel de una nueva versión de Murder on the Orient Express.

Gal Gadot se ve hermosa en el centro de un elenco repleto de estrellas en el primer avance recién estrenado de la última película de Kenneth Branagh, Muerte en el Nilo , una nueva adaptación del libro de Agatha Christie.

El elenco incluye a Branagh como el detective icónico Hercule Poirot, repitiendo este papel que interpretó en una película anterior que dirigió, un remake de Murder on the Orient Express , que fue un éxito inesperado y que demostró que todavía hay una audiencia para los lujosos y antiguos. novelas policíacas de moda.

Death on the Nile se centra en un asesinato que Poirot debe resolver durante un crucero de vacaciones por Egipto y Gadot interpreta a Linnet Ridgeway Doyle, uno de los personajes en el centro del triángulo amoroso que impulsa la trama. Ella interpreta a la nueva novia de Simon Doyle (Armie Hammer), quien ha dejado a su prometida anterior, Jacqueline (Emma Mackey), por ella. Gadot hace su entrada con un hermoso vestido plateado y hace un baile de salón sexy con Hammer, lo que enfurece a Jacqueline. El misterio es si estos celos la llevan a cometer un asesinato.

Más adelante en el tráiler, Gadot le dice a Hammer: “No me siento seguro aquí. No me siento seguro con ninguno de ellos ”, en un inglés casi sin acento.

El resto del reparto incluye a Rose Leslie de Game of Thrones , Letitia Wright, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Dawn French, Jennifer Saunders y Russell Brand.

Lois Chiles interpretó el papel de Gadot en una versión de 1978 de la historia, mientras que Mia Farrow interpretó a Jacqueline.